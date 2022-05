TENZIJA DOSTIGLA VRHUNAC: Dalila i Sandra zaratile, pa iznijele sav mulj koje su znale jedna o drugoj

Ona se na nju obrušila u spavaćoj sobi, a nakon što je završila razgovor sa Filipom Carem, otišla je do hotela “Zadruga” i suočila se sa Sandrom.

– I ti si mene milion puta, pa sam prešla preko toga – odbrusila je Sandra.

– Baš zato – dodala je Dragojevićka.

– Vezala sam se za ljude, a sad imam samo jedan cilj. Jednu stvar sam zamolila Frana, a on me je usr*o. Tebi se čini da su tvoji problemi veći, meni su moji najveći. Ne zanima me ko će da se ljuti – pričala je Sandra.

– Čemu drama ova? Filip mi je rekao da sam ti rekla mnogo loših stvari, ali mi smo prelazile. Bolje da ti kažem direktno, to treba da se poštuje – nastavila je Dalila, piše Srbija danas.

