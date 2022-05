“BOLJE DA SU MI REĐALI EPITETE K****TINE!” – Dalila i Car oči u oči poslije RASKIDA! Kajanje sa obje strane?

Dalila Dragojević je zajedno sa Filipom Carem izašla u dvorište Bijele kuće kako bi pričali o raskidu do kog je jutros došlo, ali i svim problemima koju su prisutni od samog početka veze, piše Srbija Danas.

– Ti mi prilaziš jer vidiš da plačem, a ne jer ti je žao što si raskinuo. Tim si dao odgovor na sve… Evo znam da si uz mene, hvala ti. Pobjedi sebe da ne budeš osjećajan kad vidiš ženu koju voliš da plače, jer si me ti doveo u to stanje. Ja plačem pa me prođe, pa ću opet da plačem. Da li ćeš napolju biti tu kad mi budeš još teže? Nećeš. Ti dižeš sidro. Želiš da spaseš svoju glavu, želim i ja. Moja nijedna veza nije bila katastrofa. Koja veza? Neko me čupao, vukao i varao? J**avao na moje oči, a ja prelazila? Ti hoćeš da se pomirim sa tim, ja jesam svaki put kad sam prešla. Ne bi normlano da se ne prisjetim, ali čime sam ja tebe ugrozila i povrijedila? Nekim riječima, da… Moja krivica je što sam pokušala i mislila da možeš da se promijeniš. Ja mogu da se mijenjam, uvijek sam se mijenjala i napredovala – govorila je Dalila.

– Ja sam ti rekao da ću da gledam i slušam. Malo da se sklonimo i razmišljamo o sebi, da li vjerujemo jedno drugom? Kako ćeš da pričaš kad nisam pored tebe, a kako ću ja – dodao je Car.

– Da li misliš da imam potrebu da pirčam o toj situaciji? Iskreno da ti kažem bolje da sam ostala tu i da su mi ređali epitete k**vetine, nego sve što se poslije izdešavalo sa tobom. Bolje da sam se smiješkala i glumila da mi je bajno i sjajno, nego što sam doživela sve ono u izolaciji. Ja da se pravdam, ne pada mi na pamet. Treba da se pravdam zbog prelaska tebi – nastavila je Dalila.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

