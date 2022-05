KRŠ I LOM U IZOLACIJI! CAR UŠAO U CRVENO: “Ti si njega uplela i u …”

Haos Dalile Dragojević i Filipa Cara i dalje traje, on je po svaku cijenu želio da sazna apsolutno sve što su Anđelo Ranković i ona pričali, te je nastao potpuni rusvaj.

-Ti znaš da ja tebe volim – rekao je on.

-Ajao, ma, koga ti voliš? Daj nabroj mi koga ti voliš – rekla je ona.

-Ja tebi mogu sto, a ti meni nemaš koga – rekao je on.

-Tebi odgovara da sam ja kriva, kod tebe nema borbe za naš odnos, boriš se samo za sebe – urlala je Dalila.

-Meni da su rekli da hoću da se vratim Ani, ja bih pomeo pola stola – rekao je on.

-Ti samo želiš da mene napadaju – rekla je Dalila.

-Ja sam ušao u odnos sa njom, i nisam moga da trpim – vikao je on.

-Dalili je dobro, i tebi je dobro kada si sa mnom, jer sve imaš i hranu i oprano. Sa tobom se osjećam kao najveća kur*etina – rekla je ona.

-Jesam ja to tebi rekao, ja sam tebi preko toga prešao jer si mi objasnila na drugih način – rekao je on.

-Hajde ispričaj sada, neću da trepnem – rekao je on.

-Ja se sada kajem, i više mi se ništa neće desiti. Nije mi to trebalo. Iz glupog inata je prešlo u to – vikala je Dalila.

-A šta se desilo – pitao je on.

-Meni trebalo mi pomirenje preko Maje. Da sam htjela poljubac i se*s sa Anđelom, imala bih, ne bi me niko spriječio. Ne bih se vratila u odnos sa tobom. Ja stavim tačku i to je to. Kao i sa Dejanom, nije me vratio nazad. Ali kada sam upala u problem, i kada sam se pogubila, on mi je rekao da je tu, vratila sam se u to i vidjela sam da i dalje nisam čista prema tebi. Tako je i sa Anđelom. Vidjela sam da nije to to, opet sam se vratila… – pričala je Dalila.

-I na kraju ova dobila epitet dežurna – ubacio se Car.

-Pa, naravno, nemoj da mu je*em mamu – rekla je ona.

-Za šta se ti kaješ? – nastavio je Car.

-Za to što sam se oustila – rekao je ona.

-Ti si njega uplela i u svadbu – rekao je on.

-Ti voliš da te lažu. Evo ja sam se zaljubila i sada mislim da nisam fer i da ne treba da budem sa tobom. Je li te to zadovoljava – pitala je ona, piše Pink.

-Ja ti tražim od početka do kraja, ispričao mi sve, kako stoje stvari – nastavio je on.

U video – prilogu pogledajte detaljnije:

