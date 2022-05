NE ŽELI VIŠE DA BUDU U KONTAKTU! Osmakčićev brat šokiran zbog SKANDALA u Bijeloj kući – otvoreno priznao SVE

Nakon što je danas izbio opšti haos u Beloj kući, kada su se Viktorija Viki Mitrović i Marko Osmakčić žestoko posvađali, častili jedno drugo jezivim uvredama, a onda je došlo i do fizičkog kontakta i nasrtaja, za domaći portal oglasio se Markov brat, Mario.Viki i Marko već mesecima unazad imaju i više nego turbulentan odnos, a današanje haotične scene iz Bele kuće su bile samo “šlag na torti”. Kako je Osmakčić i fizički nasrnuo na Mitrovićevu, stupili smo u kontakt sa njegovim bratom, Mariom, koji i nije bio preterano raspoložen na komentariše nova dešavanja u “Zadruzi”.Razočaran sam celom situacijom, molim vas da me više ne kontaktirate. Ništa lično, ali nije mi do priče – rekao je kratko Mario Osmakčić za domaći portal,piše Srbijadanas

