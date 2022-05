JAVILA SE NENADOVA PORODICA POSLIJE DISKVALIFIKACIJE U ZADRUZI: Šok za sve

Njih dvoje napustili su rijaliti zajedno zbog sramnog i agresivnog ponašanja prema voditelju Milanu Miloševiću, ali i prema ostalim zadrugarima.

Miljana i Bebica će morati da platu kazne od po 50.000 eura, a Nenadov rođak prokomentarisao je aktuelna zbivanja.

– Da li je moguće da toliki psihopata budeš, da gađaš kamenom voditelja? Da li je moguće? Ja stvarno to ne razumijem. A i onaj moj mentol, nevjerovatno… Meni je to nevjerovatno, ti sukobi sa novinarima, ti moraš da poštuješ njega (novinara), a ne on tebe, tako da se ponašaš… I odakle njima sada po 50.000 eura? Još ovaj mentol (Bebica) izjavio: “Sjedeću na granici pet sati i zaradiću te pare”. On je priznao kriminal – počeo je priču, vidno potrešen, Macanovićev rođak.

Porodica diskvalifikovanog zadrugara je zgrožena njegovim ponašanjem.

– Ono je nevjerovatno! Da li imate ikakvu vezu, ili produkcija ako ima neku vezu, da im sredi apartman u Lazi Lazareviću? To je za liječenje! To nije šala, to je štetno za ulicu. Ti ovu (Miljanu) sutra sretneš na ulici, bilo šta da prokomentarišeš, ti si nagrabusio! Čim je ona tamo uradila to, isto će da uradi i na ulici. Nisam mogao da vjerujem kad je kamenom kroz prozor udarila Milana. To je automatski za liječenje, ali zatvorsko liječenje i da odgovara za to što radi! I onaj (Macanović) udara Zolu. Zola igra igru i svaka mu čast! I on njega udara, pa normalno da će da se brani! Miljana mu pali garderobu i cijepa… Čekaj bre, ko si ti da moje majice i šortseve cijepaš – šokirano je u jednom dahu rekao Macanovićev rođak koji je zamolio da ostane anoniman, piše Pink.rs.

