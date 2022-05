“VIDI SE DA JE RAZOČARANA I LJUTA!” – Gruja pričao o susretu sa suprugom, pa UCIJENIO LJUBAVNICU – drži je u šaci

Tokom emisije “Pitanja novinara” pokrenuta je tema o odnosu Nikole Grujića sa ženom nakon javne prevare.

– Je li te bilo sramota da pogledaš suprugu u oči kada ste se sreli? – glasilo je pitanje.

– U jednu ruku da, prošlo je sve okej. Očekivao sam da će mi biti teže, bio sam ravnodušan, ne znam da li sam načisto sa emocijama i ovo ono, nisam znao da li je ljuta ona na mene, vidno je razočarana, ljuta je. Nisam video mržnju, vidi se da je povrijeđena, nije načisto sa tim… Preteško mi je bilo da je gledam, ali emotivno sam ravnodušan – rekao je Gruja.

– Kada si vidio njenu tugu, da li si spreman da pričaš sa njom o svemu što je bilo u Zadruzi? – postavila je novinarka pitanje.

– Ne, vidio sam da je tužan, ali nije skrhana, nije plakala, nije ni smršala. Najnormalnije žena funkcioniše, ali mržnju nisam osjetio – rekao je Gruja.

– Da li stvarno misliš da je tvoja žena nagovorila tvoje dijete da ti kaže ono u pozivu? – pitala je novinarka.

– Ne mislim to više, rekao sam to da više ne smatram, znam da kćerke ne gledaju više rijaliti – rekao je Gruja.

– Mimu si juče nazvao klošarkom, a i dalje je želiš pored sebe – rekla je novinarka.

– Da, ne znam šta je tu čudno, kada se ovde priča o porodici i tako dalje. Naravno da ću nazvati kada mjesec dana usmjeravam nekoga da promeni neke stvari koje su bili ružne… Pokušao sam da neke stvari kod nje promijenim da sutra kada mi izađemo mogu da kažem da se zbog mene promijenila, da ja mogu da sutra kada bude drugi rođendan moje kćerke da ona bude na mom rođendanu, treba da je ponosno predstavim, a ne da pravi neke scene i pokazuje agresiju, ne znam… – rekao je pjevač.

– On je nakon žurke rekao da će da pije alkohol, a pije lijekove, kaže meni da je prošlo 24 sata, a meni prebacuje za alkohol – branila se Mimas.

– Mislim da poslije onoga sinoć neće moći da se približi mojoj djeci – dodao je Gruja.

– On meni zamjera sve, odmah pravi neke pogleda kada sam pričala sa Ša, neko se obrati, on odmah gleda i počinje raspravu. On ne vidi šta se dešava, ja pitam Karića da li ima nekoga u pušionici, on kaže da ima, ja poslije pitam Aleks, ona kaže ima jedna, onda me Gruja napadne jer misli da sam ja od Dejana tražila cigaretu. Ja sam u šoku – pričala je Mimas.

– Ja ne želim da pričam o problemima između nas – dodao je on.

– Kada se desio taj poziv, rekao je da ne želi komunikaciju zbog djece, ja sam rekla okej. Poslije mi kaže da ga ne zanima ko će šta da kaže. Ja mu kažem da treba da poštuje to zbog djece – raskrinkavala je Mimas.

– Bolje ćuti da ja ne bih razvezao jezik – šapnuo je pjevač svojoj ljubavnici.

– Mima, čime on tebe može da ukanali? – pitala je novinarka.

– Ja neću da me ucjenjuje – rekla je Šarčeva.

