SVADBE NEĆE BITI – CAR UHVATIO DALILU S OVIM ZADRUGAROM: Postavio joj ultimatum, haos u Bijeloj kući

Voditelj i novinar Darko Tanasijević je naredno pitanje postavio Dalili Dragojević:

– Kako si – glasilo je pitanje.

– Fenomenalno – smijala se ona.

– Hajde da pričamo malo o tvojim osjećanjima, sutra se udaješ, koliko si uzbuđena? – pitao je novinar.

– Jako sam uzbuđena, jedva čekam da vidim šta će se dešavati, vjerujem da će biti spektakl. Meni Miki zna dobaciti koliko sam se istripovala, on mi kaže da to nije prava svadba. Ja kažem da nisam pukla, znam, ali hoću da izgleda savršen… Da se vratim na početak nikada ne bih rekla da ću se udati, kako je krenula možda se razvedem i od Filipa do kraja – pričala je ona.

– Danas sam gledao klip gdje probaš vjenčanicu, prvi put si se udavala u odjelu – rekao je novinar.

– Imala sam i tada, ali nije kao ova, ova je baš lijepa. Ja se osjećam drugačije i lijepo. Nekako je čudno… Jedva čekam sutra, nadam se da će Filip biti dobro sutra, da neće imati temperaturu… Vidim da se i zadrugari spremaju, ja sam se sinoć leijpo provela, bio je incident sa Mimom, ali bilo je lijepo – bila je nasmejana Dalila.

– Koliko ti znači to što se Car ispostavio kao muškarac koji je uvijek tu kada ti je loše – pitao je novinar.

– Jeste, on ne voli kod mene kada sam bezobrazna, kada vidim da sam takva, on bude još gori, nedozvoljava mi da budem takva. Ali kada vidim da sam tužna, onda je on tu, a ja imam nešto u sebi gdje ne dozvoljavam, imam ponos i sve, on to ne voli. Treba da prikažem svoje stanje, ali ne znam. U utorak na žurki se desilo šta se desilo, i vidim da ga nije strah da mi se priblži, i da pređe preko toga. Ali ja sam sebi to uradila, kako god da okreneš, ja sam tu, i ja sam tu… Da nije njega ne znam šta bih radila – govorila je ona.

– Možda bi bila sa Aplonom sa Zvezdare – dodao je Darko.

– Ne bih sigurno – nasmijala se Dalila.

– Car i ja se najviše volimo, a dozvolili smo neke stvari, zavoljeli smo to, sama i izolacija gdje smo bili mjesec dana, imaš želju da budeš sa njim, a znaš da je to neostvarivo, vidjeli su ljudi šta se dešava, bile su i prevare i ovo i ono, nama ne trebaju neke prepreke od svega, nama ne trebaju ni klipovi da bi se svađali, nama je dovoljna jedna reč… Reko mi je prije neku noć da sam prava zmijurinu, ali sam njegovo mače, ima simpatične izjave – pričala je Dalila.

– Što se tiče Anđela, bili smo svjesi da se veza neće desiti, on je imao pritisak od prijatelja i porodice, to je bila prolazna faza, nisam bila svjesna sebe, kajem se, nije mi to trebalo. Ja sam rekla da ne treba da se dešava, ali šta god da je bilo, hvala Bogu što se ništa nije desilo. Ko zna šta može da se desi napolju… Ne znam šta će biti, meni je presmiješno kada Cara vidim sa nekom drugom osobom, meni je zaljubljenost velika stvar… Ne može da se poredi Filipov i moj odnos ovde ni sa jednom vezom – nastavila je ona.

Filip Car je ustao da prokomentariše izlaganje Dalile Dragojević o njihovom odnosu:

– Krene u nekom dobrom tonu a priča, a djevojka od 28 godina priča o flertovanju u marketima. Ona neće da prizna i kaže neke stvari, bolje da sjednem, nego da komentarišem ovo – rekao je Car.

– Ma sad se vadi na bolest – rekla je Dalila.

– Ne priča ona o Anđelu kao kada ona i ja pričamo, pa zapetlja priče o Ani. Ona samo priča o klipovima koji mene ne zanimaju. Ja se vodim onim “Pomozi sirotu na svoju sramotu” – pričao je Car.

– On mene ponižava, tako sa mnom ne može. Meni ne možeš da glumiš mangupa – vikala je Dalila.

– Ne mogu ja ta njena vrdanja. Ne mogu joj pomoći oko toga. Ja sam očekivao da je nju sramota što se muvala sa Anđelom, ali da ju je više sramota zbog našeg odnosa. Ne volim ja tu crtu kod nje kada se vraća ljudima posle sukoba sa mnom. Ona ili meni ili vama ne govori kako jeste, a ja to ne volim. Ja sam htei da pomognem i sebi i njoj kada smo se muvali, da pobjegnemo. Ona da spasi sebe, ugrozi sve oko sebe, ona je izmasakrirala Dejana. Kod mene nema osrednje ili je sve top ili sve puca.

– Previše si se usku*io i podigao. Sa mnom ne možeš tako da pričaš pa a si mi iz oka ispao – vikala je Dalila, piše Novi.

– Nemoj da ti slomim glavu prije svadbe. Ja sam bio mali i mizeran kada je i ona vidjela moje klipove iz izolacije, a njeni klipovi. Ako uspijemo da pričamo, pričat ćemo ako ne… – rekao je Car.

