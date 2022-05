IPAK SE VRATIO NJOJ – OBNOVILI ODNOS: Ne može bez nje, ipak joj prišao

Sandra Rešić i Anđelo Ranković, nakon dugo vremena porazgovarali nasamo, te je ona otvorila dušu i analizirala njegovo ponašanje, lik i djelo, piše Novi.

Nije nam okruženje kako treba, nisu ovde sveci, niti moralne devojke – govorila je Sandra.

Kapiram ja da je ovo ovdje život – dodao je Anđelo.

Zato i ima takve posljedice – izjavila je Sandra.

Nije mi ništa strano to što si uradio. Nisi se ti zaljubio u muškarca, a kao važio si za nekog šmekera i ženskaroša, pa i da jesi, kakve veze ima. Djelovao si mi kao neko ko uvijek zna šta radi, ali mi se desilo i da vidim da ne znaš gdje udaraš… To mi je bio faktor iznenađenja… Tebi može da se svidi udata žena i neka bez noge i ovakva i onakva… to je normalno… Glupo je ono, ‘imam tip žene’, ja prva nemam tipa muškarca, imala sam svakakve – nastavila je.

A koji je tvoj tip muškarca? Debeo ili mršav? Mišićav ili crn? – nasmijao se Anđelo.

Možda smeđ i mišićav, crn… – razmišljala je.

Samo reci da to nisam ja – nasmijao se Ranković.

