HUSO SE ODRIČE DALILE?! Bijesan kao ris zbog POMIRENJA sa Cerem: “Taj OLOŠ mi u kuću neće ući!”

Nakon što je Dalila Dragojević iznela niz šokantnih informacija iz svog privatnog života, oglasio se njen otac Huso Mujić, piše Alo.

– Zgrožen sam Dalilinim ponašanjem, ona nije normalna. Nije smjela sebi da dozvoli da ponovo legne u krevet sa onom sramotom. Filip je osoba koja je najgnusnije vrijeđala moju čitavu porodicu, a nikada nas nije upoznao. Ako ostaje sa njim, meni ne treba, ne zanimaju me. Može da dođe na kafu, ali taj ološ mi u kuću neće ući – rekao je Huso Mujić, pa dodao:

– Ja se na Dekija ne ljutim, njemu je tako prezentovano, ja za Aleksandru nisam ništa ružno rekao, čak nemam loše mišljenje o toj devojci. Razumem i njenu majku koja ima potrebu da zaštiti ćerku, ali ja protiv te cure nemam ništa. Dejan je preterao, nije sve onako kako je rekao, naravno u mojoj porodici, kao i svakoj drugoj, dolazi do svađa, ali ništa nije strašno kako je on predstavio – rekao je Huso, pa nastavio:

– Da li Emina vrača ili ne, ja ne znam. Čuo sam da i Dejanova majka to radi, nisu to čista posla. Iz moje kuće se niko ne bavi tim poslovima, to garantujem. Meni deluje kao da su sada i Dejan i Dalila omađijani, mislim da se radilo na tome da se razvedu. Što se tiče priče da je Emina prodavala narkotike, moguće je da jeste, ali ja ne mogu da pričam o onome što nisam vidio – rekao je Mujić i otkrio da li je njegov zet promijenio vjeru.

– To je Dejanova privatna stvar, ono šta ja mogu reći jeste da ga volim i da me nikada nije doticalo koje je vjere. Imam snajke i zetove i iz Hrvatske i iz Beograda, to nema veze koje su vjere, bitno je kakav je neko čovjek – zaključio je Huso Mujić, piše Srbija danas.

