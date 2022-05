OVO JE ISTINA O DALILINOJ POLUBRAĆI! Dragojevićka pretrpjela ŽESTOKU OSUDU zbog učešća u rijalitiju, ove DETALJE niko nije ZNAO!

Voditelj je dao riječ Dalili Dragojević koja je bila potpuno nijema od šoka.

– Bile su dijve situacije da on krene od kuće, pa ja sa autom krenem i zaustavim ga. Moj brat se bavi boksom, brat po majci, on se ne oglašava nigdje od kada sam u medijima, nije dolazio ni u Tuzli ni nigdje. Samo smo se viđali u Bugojnu gdje on živi. Ne drži se on u tajnosti nego ga ovaj svijet ne zanima. Sa očeve strane braća su privatnici, ne oglašvaju se. On se uvrijedio kada je moj otac dao nama plac za kuću, njemu takođe pripada taj dio placa koji je tražio da mu se isplati. Četiri hiljade eura. Moja porodica živi u Beču, stariji brat priča dobro srpski, svi ostali ne znaju da pričaju. Nisu iz ovog svijeta, ja sam jednom napravila grešku u rijalitiju kada sam pričala otvoreno, ja sam naje*ala od očeve strane. Oni su se ogradili od cijele priče i ne podržavaju me. Kada se desilo ovo sa Dejan, tada se moj otac uključio. Ovo što on sada iznosi ima pravo da priča ali je dosta slagao i iznio dosta laži. Nemam pravo da se pravdam i pričam bilo šta… Kada sam imala poziv sa njim, i kada je rekao da se bio u hitnoj, ja nisam mogla da se oduprem Filipu, Dejan meni govori da će mi pokazati slike kako je izgledao prije ovog i kada izađemo… Znam šta smo sve prošli i kako smo se borili, ima pravo da sumnja, ali ga nikada nisam varala. Ne znam šta se napolju povezuje i šta se priča. Martina kada je ušla, rekla je za vradžbine. Ne znam šta me čeka napolju, neću da se obaziram na ove ljude ovdje i da slušam šta mi pričaju – pričala je Dalila na ivici suza, prenosi Kurir.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari