“SAMO ĆU DA POZDRAVIM DEJANA…” – Nakon objave o ŠOK AFERI DALILE I GASTOZA, oglasio se Nenad i progovorio…

Dejan Dragojević već danima unazad ima žestoke okršaje sa bivšom suprugom, Dalilom Dragojević, u kojima su iznijeli mnogo “prljavnog veša” iz privatnog života.

U jednom od okršaja Dejan je spomenuo i Gastoza i iznio detalje njihovog razgovora, gdje je tvrdio da je on ima nešto više sa Dalilom.

Gastoz se sad oglasio za Pink.rs i progovorio o gorućoj temi, a Dejanu je imao da poruči samo jedno.

– Oprostite, ali me to bukvalno ništa ne interesuje. Samo ću da pozdravim Dejana i da mu poželim što bolji plasman – rekao je kratko on, piše Srbija Danas.

