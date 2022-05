MARIJA KUPOVALA ZAŠTITU I DAVALA BEBICI? Oglasila se njegova MAJKA i javno PONIZILA Kulićku: “Dno dna!”

Prije tri dana Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica saznali su da će postati roditelji. Miljana na sve načine pokušava da se približi bivšem vjereniku Lazaru Čoliću Zoli, ali to nije rezultiralo pomirenjem. Za Pink.rs oglasila se Zolina majka Bosa i otkrila kako gleda na trudnoću bivše snajke i da li misli da je situacija emotivno pogodila njenog sina.

– Ne bih komentarisala Miljaninu trudnoću, jer nema veze sa Zolom. Njega jeste možda pogodilo to saznanje, ali ne zbog toga što je trudna, nego zbog toga što ga je to podsjetilo na predhodnu trudnoću, kad je uradila kiretažu, a on je bio protivnik toga. Slušala se Marija uvijek kao i sad što će. Najveći blam i bruka toga svega je što jedna majka kupuje ko*dome i daje zetu da koristi dok joj j… kćerku. To je dno dna. Što bi rekao Đedović da se objesiš na tu izjavu kad čujes. Miljana se nikad promijeniti neće, to je jasno svima. Sve što sam rekla Zoli u pozivu iza toga stojim. Mnogo toga je dopustila sebi da vrijeđa druge i radi morbidne stvari, dosta sam trpjela – rekla je Bosa, pieš Srbija danas.

