PRODUKCIJA DISKVALIFIKOVALA STEFANA MIHIĆA, a evo gdje je on završio: Tek da čujete čime se bavi da vrati dugove

Naime, Stefan je posegao za poslom koji veoma dobro ide od ruke svim nekadašnjim zadrugarima, a to je reklamiranje određenih proizvoda na društvenim mrežama, prenosi Novi.

Kako ga je, posredstvom popularnosti stečene u spomenutom TV formatu, zapratilo preko 11.000 ljudi na Instagramu, Stefan može da dobije finu svotu novca od reklama kako na storijima tako i na samom profilu.

Podsjetimo, Mihić je nedavno otvoreno priznao da je ostao bez ičega po napuštanju imanja u Šimanovcima.

– Svjestan sam da nije došlo do nepravde i mog svojevoljnog ali prinudnog izlaska da sam bio jedan od favorita tj. u top 5, po svim portalima, utiscima i slično. Jednostavno kad ste tamo tamo pod uticajem drugih ljudi ne razumijete šta ljudi vole i cijene, voli Vas Mihić i borit ću se da preživim ovaj izuzetno težak period života kako bez para (bez honorara sa kaznom), tako i bez odjeće (neće da mi vrate), ali čistog obraza do kraja – poručio je on tada putem društvenih mreža.

Facebook komentari