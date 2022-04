AU! Dalila sasula Caru SVE U LICE, pa otkrila šta se dešava sa Rankovićem – Filip odmah umiješao Dejana!

– Razlog mog dolaska je Anđelo, ne želim da ga ubacuju u priče i ne želim da se naš odnos poredi sa drugim odnosima. Ne postoje poljupci, zagrljaji, ovo je zaista druženje. Pričala sam sa Matorom sinoć, shvatila sam da sam bila bezobzirna i sebična, da sam samo pričala o svojoj temi. Jako sam bila sebična, žao mi je zbog toga, Anđelo mi je skrenuo pažnju na to. Potrebno je da prijateljima budem tu kad im je loše, ja nisam primijećivala da je Matoroj loše bilo, to se više neće dešavati. Što se Anđela tiče, dešava se kvalitetno prijateljstvo. Šta će poslije toga biti, ja ne bježim od toga. Nisam neko ko planira dešavanja, ne idem iz kreveta u krevet. Dopada mi se sve ovo što se dešava oko mene. Sa Anđelom imam dosta kvalitetnih razgovora – istakla je Dalila.

– Ja sam samo rekao da znam kakvu energiju imaš u druženju kad je dobro, htio sam da poredim da sam ja tako u druženju sa njom… Vidim da si opuštena sa njim, drugačija, kao kad je kretalo sa mnom. Zato smatram da si čista (prema meni) – dodao je Car.

– Tebi je ostalo samo da smatraš, ja neću ulaziti u rasprave sa tobom, to utiče na moja prijateljstva koja mi više znače od tebe – uzvratila je Dalila.

– Ja ne bih da produbljujem, nisam imao lošu namjeru. Rekla si da si čista. Ja sam sa tobom završio, lagao bih kad bih rekao da te ne primijetim kroz kuću, ali iz dana u dan… Ja kad donesem neku odluku, to je tako. Napokon si završila – govorio je Filip.

– Napokon mi je simpatično, kao da sam na početku rijalitija, vidjet ćemo šta će da bude – dodala je Dragojevićka.

– Anđelo, tvoj konflikt sa Dejanom i Aleks dugo traje. Uvijek uđeš u neki konflikt sa njima – dodao je Car.

– Ja ne smatram da sam sa Dejanom u konfliktu, niti da ćemo se Aleks i ja stalno peckati, nadmudrivati, ali ona je takva, kad joj uputiš kritiku, ona skače. Dejan i ja van stola imamo normalan odnos – rekao je Anđelo.

– Dejan ka tebi ima neki nastup žustriji od kad traje tvoje druženje sa Dalilom – nastavio je Filip.

– U nekoj raspravi je spomenuo moj odnos sa Sandrom, Đedovićem i Anđelom, čak je spomenuo kako nisam kulturan jer Gordani Džehverović nisam pružio ruku. Nisam zaboravio šta je sve rekao, imam odgovor na to, nego nisam htio Milanu da prekidam temu. Da li mi to priča zbog Dalile, to samo on zna. Možda je zbog druženja sa Sandrom i Markom. Ali mi se družimo i ovdje i napolju. Ne znam da li je zbog Dalile to, nemam odgovor – istakao je Ranković.

– Ja znam kako to ide sa muške strane, ja sam tako sa Tomovićem kad je bilo sa Minom, a uvijek sam govorio da nije – govorio je Car.

– Razumijem ja to, on nekima neće da odgovori, ali sve piše. Nekad će da odgovori na prvu, petu… Možda je ta njegova reakcija sada sve ono prethodno što sam imao rasprave sa Aleks, možda se nakupilo. Iksreno, ne znam da li je zbog toga, Dalile, niti me zanima – rekao je Anđelo.

– Zahvalit ću vam se što ste bili gosti, nadam se da Dalila nije ništa pogrešno shvatila, znaš i ti Anđelo moje mišljenje. Želim vam sve najbolje, i u prijateljstvu, i u druženju, nemam ništa protiv, kao što očekujem da se ni meni neće dešavati neke stvari – dodao je Filip.

