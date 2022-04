ZADRUGA PADA U ZABORAV – ŽELJKO MITROVIĆ NAJAVIO SVOJ NOVI PROJEKAT: “Biće ispred svega postojećeg”, evo o čemu se radi

Željko Mitrović ovaj put se oprobao u ulozi režisera i producenta.

Naime, odlučio je da napiše jedan neobičan komad. Uz to, sam je osmislio cijeli scenario i arhitektonsko-tehnička riješenja za pozorište.Željko trenutno boravi u Londonu, i kako tvrdi, odgledao je dosta prdstava te ga je to podstaklo da osmisli svoj komad, koja će kako kaže, prevazići sve što smo do sad gledali.

View this post on Instagram A post shared by Zeljko Mitrovic (@zeljkomitrovic)

– Završavam pisanje mog pozorišnog i filmskog prvenca “LUCIFER” odlučio sam da sam napišem,režiram i produciram ovaj svakako neobičan komad! Također, sam projektujem arhitektonsko-tehnička riješenja za moje beogradsko pozorište Odeon! U međuvremenu u posljednjih 15 dana odgledah svih dvadesetak predstava ovdje u Londonu i sad sam siguran da ce Beograd biti ispred svega postojećeg. Jedino što je blizu ovog o čemu pišem je londonska predstava &Juliet! – napisao je Željko Mitrović.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari