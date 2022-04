“OSJEĆAM SE NAJODVRATNIJE NA SVIJETU” – Dalila prolila gorke suze zbog Cara i ove zadrugarke, SPOMENULA I DEJANA

On mene stvarno ne zanima, da ga gledam kao nekog sa kim bih ponovo bila. Radim na svom raspoloženju, na svom telu, jednostavno sam fokuse stavila van njega. Uvek mi je bio fokus šta će da kaže, pa ako se vrati, da nema šta da mi zameri. Večito je bilo razmišljanje šta će biti, ako se mi pomirimo. Po prvi put sam rekla, dosta mi je. Preumorna sam. Neću da kukam nad svojom sudbinom, jedan momak manje više. Dala sam veliki ulog što se tiče ove veze, ali to sam želela i izabrala. Mislila sam da će on biti moj zaštitnik, a na kraju se ispostavilo da je bio sve, osim što sam ja videla. Ne kajem se, ne stidim se, ali stidim se njegovih postupaka – pričala je Dalila, piše Novi.

Koliko se stidiš utorka i onoga što je uradio sa Sanjom? – pitao je Darko Tanasijević.

Jako se stidim. Pokušavala sam da nađem opravdanje za njegove postupke, mislila sam da to nije ništa. Ovo sad, po treći put, na tako jeftin način. Bez muvanje, flertovanja, bez onoga što iželjkuje jedna ljubav – govorila je ona. Prvo mi je bilo glupo da se okrenem i pogledam, ja uvek moram da vidim kako ću da se ponašam, da on ne bi pomislio da sam zbog njega to uradila.

Ne znam da li si informisana šta se danas desilo? Carevo i Anino prisno druženje danas, posle su krišom završili u šteku, gde su bili vrlo prisni – otkrio je Darko Tanasijević.

Eto, šta više da pričam. Užas, taj čovek nije normalan, nije pri sebi. Ja nikad sebi neću oprostiti što sam ovo dopustila. Nema šta kak da se osećam zbog njega, osećam se zbog sebe najodvratnije na svetu. Moj odnos je trajao pet godina, izašla sam na ružn način, ali došlo je do zasijćenja i kraj. Zaljubila sam se, smatrala sam da me je sudbina dovela u “Zadrugu” da se to desi. Odvratno se osećam, mogla sam da budem neko i nešto. Nemam puno ljudi oko sebe i ne treba mi da ih imam, zapitam se za svoju budućnost i kako će me ljudi gledati i da li ću biti dobrodošla u društvu? Ja sam žensko i koliko god da se činim jaka, slomim se više puta. Neću dozvoliti da se ove suze vide, kao što plačem nad svojim životom, ali neću da me povezuju sa njim. On je učestvovao u ovome što se izdešavalo, a izdiže sebe, kako je u vezu uložio dosta truda – nastavila je ona.

Primećujem da ti je poljuljano samopouzdanje, kad se pogledaš kakvu devojku vidiš? – pitao je Darko Tanasijević.

Vidim sebe kao najtužniji osobu. Kad se pogledam, moj izgled je samo maska, trudim se da prikrijem ono što osećam iznutra. Neću da me više iko sažaljena i pita “Kako si”, ne volim to i ne prija mi. Od njega sam čula da se pomirio sa mnom iz griže savesti, nikad sebi nisam dopustila da budem za sažaljenje. Niko me neće ubediti da je on mene voleo. Mislim da se nikad nije usreo sa ženom koja će znati da mu parira u verbalnom nadmetanju, da ga izbaci iz koloseka… Kad vidim da je nešto obukao, pomislim kako bi se uskladili napolju i kakve bi slike bile. Mislim da bi se napolju gore ponašao i koliko god ljudi govore da nemaju svest o kamerama, mislim da ih svi imaju – pričala je Dragojevićka.

Ko se više srozao Car ili Ana? – pitao je Darko.

Ja sam nju sinoć pitala da li je dobro, ja ne znam više šta sam. Ovo što sam ja podnela… Šta može biti u meni kad takvu osobu nije interesovalo što sam ja plakala, šta ima u meni da je pitam? Ona se razočarala u Sanju, što je bila sa Filipom, a za crnim stolom su zajedno. Čujem ovo dvoje danas ponovo. Filip treba zauvek da ostane ovde i da se samo dovode devojke. Moje mišljenje je da je on toliko neiživljen. Posle prve prevare sam trebala da presečem i nastavim dalje sama. Danas sam ga videla sa Sandrom Čaprić, gleda je zavodnički, zagrli je. Niski udarci, kao da želi meni da pokažeš koliko te ne interesujem i želi da me povredi, a govori da ne želi – govorila je Dalila.

Došlo je do sukoba Dejan i Aleks, ali su se pomirili. Kako ti se čini njegova sinoćna rekacija? – pitao je voditelj.

Osetim da neko želi mene da nametne da sam problem, što nema veze sa životom. Niti ga gledam, niti sam primetila da me gleda, znam da je fokusiran u vezama. Na kraju balade sam čula priču da ona mora da se pravda ljudima i da odavde izađe solo, tako se pirča po kući. Momak sa kojim je Mina bila, neko prenošenje poruka, pa sad traži razloge da se posvađaju. Dejanova rekacija, ne znam… Meni reakcija, kad sam se ja razvela, meni ni tad nisu bile normalne te reakcije. Tad sam komentarisala da mi je to preterano, a sinoć, nije mi baš bilo jasno. Ja kad sam sa Filipom imala okršaje nema nikog, svi se raziđu i ostanemo nas dvoje – pričala je Dragojevićka.

