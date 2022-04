“ZAVOLIO SAM JE! TAKO REAGUJEM KAD VOLIM!” – Dejan otkrio EMOCIJE prema Aleks, evo zašto RAZBIJA po kući

U toku je igra istine sa Lepim Mićom. Naredno pitanje postavljeno je Dejanu Dragojeviću:

– Na tvoje ponašanje od prije dvije noći, kada si poslije nesporazuma sa Aleks počeo da udaraš šakama. Da li misliš da je foliranje i da li misliš da je to u redu – upitao je Lepi Mića.

– Vremenski period nema veze sa tim da li je emocija jaka ili ne. Smatram da to što sam ja uradio može da se komentariše da sam je zavolio i svaki put tako odreagujem kada volim. Tako reagujem, zavolio sam je, i tako regujem – rekao je Dejan.

– Da li bi te bilo strah da uđe Tara? – Mića je upitao Ša.

– Da, bio sam preplašen jer sam skapirao da mogu da plovim kad sam solo. Plaši me kako bi se postavila prema meni, bio sam u frci. Neko je dobacio da je Dino, lakše mi je da plovim sam. Ne planiram da se vratim u taj osnos. Bio sam u fazonu, odakle poziv, bio sam u šoku. Nisam je ništa pitao, nejasan mi je poziv. Razmišljam o sebi da što bolje provedem rijaliti – odgovorio je Ša.

– Vi ste njegova sprdnja. Dozvolite da budete igračka. Djeluje mi da je Sanja očekivala više od Filipa – rekao je Ša za Sanju i Anu.

– Ja sam mlada, luda i liberalna i željela sam da imam se*s sa njim i to je to. Poljulali su me vaši komentari. Kada sam vidjela da je sve okej, da mi roditelji nisu zamjerili. Vi pravite dramu – rekla je Sanja.

– On se sprda sa vama, cijela kuća to komentariše. Moje viđanje je da ste sprdnja i takav utisak odajete – rekao je Ša, piše Srbija danas.

