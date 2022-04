GRUJIĆKA JEDNOM REČENICOM POKLOPILA DALILU: Pogledajte reakciju Dragojevićke, cijeli stol se nasmijao

Sjajno sam se osjećala. Ne interesuje me, tu sam vidjela svoju jačinu. Gadan mi je. On se sam sebi smije koliko je jadan. On se žvalavi za dvije hiljade dinara. Neću da budem neko ko to gleda, pa da patim kao neka bolesnica. Možda mene stigle posle, ja nemam pojma. Videla sam da je bio neki zadatak. Kad sam videla da se onako žvalalvi, kao da nikoga nema, kao da je sam i sa svojom djevojkom. Mislim da više nije zaslužio moje suze. Jadan je, da jadnije ne može biti. Meni on ne treba više, a moje emocije će se ugasiti, ali ne mogu baš preko noći da se ugase. On nema stid, nema ništa što jedan pošten čovjek može da ima – rekla je Dalila, piše Novi.

Preslatka sam sebi, baš mi je simpatično. Ima vremena za vezu, ne želim da srljam nigdje…Ako nemam osjećaj i empatiju, ne mogu da je imam i sada – rekla je Sanja.

Ne može da ima reakciju i empatiju, kad je ona poslala Minu i Filipa u izolaciju. Ne može ona da ima empatiju, kad je rekla da mene jedva čeka da vidi u stanu napolju da se raspadam i da mi opada kosa. Ja sam za nju rekla da je Filip za nju premija, jer ona voli sa starijima. Žena koja se bavi poslom koji se bavi, naravno da će joj biti logično da legne sa čovjekom. Sličan se sličnom raduje. Niti ona ima stida i srama, kao ni on – rekla je Dalila.

Rekla bih da Dalila ne treba da polazi od sebe i svoje prošlosti, da na taj način komentariše mene. Ako je ona morala da nađe Dejana da joj bude pokrivač, to me ne intresuje – rekla je Sanja.

Ti si moj fan, tako da biti sa mojim bivšim dečkom, je tebi premija. Ti si navikla da budeš sa penzionerima – rekla je Dalila.

Filip je svakako premija. Dođe ti na isto, ja patku, ti pelenu – rekla je Sanja.

Filip je neko ko je prvo ponizio Dejana u saučesništvu sa Dalilom. Dalila je pomoću Filipa ponizila Dejana, pa je Sanja pomoću Filipa, ponizila Dalilu – rekao je Mića.

On je učesnik isto, jer je vikao da je to ljubav – rekao je Car.

Ponižava djevojke ali im treba to jer su one zaslužile da se piša po njima. ova se jeb*ala za dva soma. On tamo sjedi i smije se svima, treba to da radi. Sanja se je*ala za dva soma dinara, ispala je najveća ku**etina – rekao je Lepi Mića.

Tek ćemo da se družimo pa će svima da bude jasnije – rekao je Filip Car.

Detaljnije u nastavku teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari