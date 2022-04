“UVREDA JE KAD KAŽE DA ME VOLI!” – Dalila nikad sigurnija da se neće POMIRITI sa Carem – on započeo novu RASPRAVU

– Šta reći, a ne zaplakati? Paradoks u ovom videu je što ogovara mene, a onda zakazuje se*s sa drugom osobom. Vidi po mom stajlingu da sam drugačija. Filip ima potrebu da o meni priča sve najgore, da bi mene ogadio drugim ljudima. ako si nekoga zaboravio, ne pokušavaš da se opereš od nečega što se desilo. On je rekao da ja nisam osoba koja kad završim sa nekim ne iznosim mišljenje, ja precrtam i ne pričam ni dobro, ni loše. Ja nisam neko ko će da ide za njim, odlučna sam da više nikad u životu neću da budem sa njim. Nisma uradila ništa loše, da bi on mogao da me okarakteriše kao lošu osobu. Ja sam uvijek pjevala, plesala, nikad se nisam oblačila vulgarno, izazovno da – rekla je Dalila, pa dodala:

– Meni je glupo da pričam o ovome, kome se ja pravdam? Zna se šta posjedujem u garderoberu, primjerna kolekcija odjeće. Kad želiš da nađeš način i izgovor zašto ćeš uraditi loše stvari, onda prebacuješ da je ta osoba loše uradila. Neću reći kao on, da su mi splasnule emocije. Moje emocije nisu splasnule, kad budu, ja ću reći. Sinoć smo imali malo zdraviju raspravu. Ja sam njemu rekla da sa njim mogu da budem na “dobar dan”, ali da ću da idem sa njim da mu svlačim jorgane, ne pada mi na pamet. On je slobodan, kad smo se oboje složili i nećemo biti zajedno. On mene nikad nije volio i stvarno to mislim. Niko ne može da me ubedi da je on mene volio. On pokazuje strast i sa onima sa kojima nije bio u vezi, zna se šta je ljubav. On je bio neko u kome sam ja video sve, sve što on nije posedovao. Prezentovao je način na koji je trebao, a dokazao je ko je i šta je – pričala je Dalila.

– Sa Anđelom je iz neke persektive izgledalo kao flert, a ovo nije ni prvi ni posljednji put da mi se kače neke priče. Ponavljam meni ako se bude desilo nešto, ja ću reći i nemam problem. Nisam se skrivala ni kad su bile mnogo veće i značajnije stvari. Filip ima potrebu da me predstavi kao lošu i da se muvam sa nekim – nastavila je Dragojevička.

– U ovom njenom nabrajanju ništa specijalno nije rečeno. Osoba sa kojom sam bio sedam mjeseci, kaže da ništa loše nije uradila – dodao je Car.

– Nisam rekla da nisam ništa loše nisam uradiča za sedam mjeseci, nego posle odnosom sa njim. Pričaj na normalan način o meni i nećeš dobiti upadice – govorila je Dalila.

– Nije uspjelo i prevrtjela mi se slika. Ja smatram da sam ispao budala u tom odnosu i da sam namagarčen kao konj. Srce mi govori ovo što trenutno radim – rekao je Filip.

– Srce mu je reklo da ide u krevet sa drugom ženom. Meni je uvreda da on govori da mene voli. Meni je uvreda da on pljuje po meni, nakon što je imao jedan i drugi se*s – vikala je Dalila.

– Ona je rekla da se mirila zbog mene – odbrusio je Filip, piše Srbija danas.

