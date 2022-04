SAŠA POPOVIĆ ODLAZI IZ GRANDA?! Njegov posao će obavljati OVAJ ČOVJEK!

Međutim, njemu sada ističe ugovor na ovoj poziciji, te će Popovića na ovoj funkciji najvjerovatnije naslijediti neko drugi, piše Informer.

Popoviću nakon finala ovogodišnje sezone takmičenja “Zvezde Granda” ističe ugovor koji je potpisao sa “Grand produkcijom”. Iako još nije donio konačnu odluku po ovom pitanju, to znači da, ukoliko ne dođe do nastavka saradnje, Popović više neće voditi ovaj takmičarski šou-program.

Mili će dobiti i novo zaduženje, pa će tako preuzeti audicije za novu sezonu takmičenja koje će uskoro početi da se održavaju po većim gradovima širom Srbije i regiona. Inače, Saša i dalje razmatra uslove pod kojima bi eventualno produžio ugovor sa svojom matičnom kućom, ali još nije ni sam siguran za koju će se opciju na kraju odlučiti.

Ukoliko pak ne produži ugovor sa “Grandom”, Popovićev plan je da veći dio godine provodi na moru u Hrvatskoj, tačnije Opatiji, gdje već duže vrijeme ima nekretninu. On će se tamo u društvu svoje supruge Suzane odmarati i uživati u penzionerskim danima, dok će u Beograd dolaziti samo kad ima važne obaveze, koje ne bi smio da propusti.

– “Zvezde Granda” ne bi bile to što jesu da nema Saše, koji je cijelog sebe uložio u taj projekat. Zato i ne čudi što je ovaj format godinama jedan od najgledanijih. Ipak, i sam Saša je na početku posljednje sezone najavio da uskoro planira da se povuče iz javnosti i medija i da uživa u životu. Mnogi to tada nisu ozbiljno shvatili, jer je on to više godina govorio, ali sada, kad mu ističe ugovor, plaše se da će se odlučiti na ovaj korak, što je za mnoge nezamislivo – priča izvor.

Popović je potvrdio da mu ističe ugovor, ali da će u žiriju ostati, ako ostanu i svi ostali članovi žirija,.

Facebook komentari