Otkrivene tajne IZ SELA: “NEOPISIVA SRAMOTA! KUĆA BEZ KUPATILA, POSLIJE ODNOSA SE ZAPIRALA U LAVORU!”

Bivša rijaliti-učesnica i bijeli mag Vesna Rivas osvrnula se na sve zadrugare i njihovu burnu prošlost, pa bez pardona za Rijaliti otkrila tajne o kojima se do sada samo spekulisalo.

Prvo je oplela po pčelaru iz Kupinova Mikiju Đuričiću i tvrdila da je ljigavac koji do prije godinu dana u kući nije imao gdje da se okupa.

– Miki je školski primjer luzera i kišne gliste koji je osjetio svijetla pozornice. Za smiješno angažovanje uzima pare i sve iznova ponavlja! I stalno bježi, pa se vraća, pa se gura, pa je sladak i ljigav. Do prije godinu dana je u kući imao poljski WC, ej, sramote! Tamo ljudi imaju vile, a on je prostačina! E zbog toga je i izgubio jednu djevojku s kojom je bio pred brakom. Od nje sam saznala da živi u užasnim uslovima. Kaže, vodi ljubav s njim, pa pita gdje će da se kupa, a on joj kaže: “Evo ti lavorče, zaperi se!“ Zamislite sramote. Tek kad je napravio kupatilo u kući, on se i oženio – priča Vesna.

– Toliki ljudi se liječe od psorijaze, a njega kad vidiš, odvratno ti, ima, bre, žive kraste po tijelu! Ali to govori o njemu. Ako im neko kaže nešto za agresiju, on skače i napada ko mu na pamet padne! Zato mu mnogi ćute, a ne treba.

Vesna se osvrnula i na Dalilu Dragojević, za koju nije imala nijedan kompliment.

– Dalila mora da se poveže sama sa sobom, ne zna gdje udara već neko vrijeme. Gramziva je i sve bi, a to tako ne može! Ide po svaku cijenu i zato će da propadne, dobro su se ispekli pred kamerama, i dalje ostaju u nekoj srednjoj klasi, ne mogu da se izdignu. Dalila od ega ne čuje druge ljude, interesuje je samo da je uvijek u kadru. Ona Anđeli, s kojom je dobra, baš kao i Matoroj, kaže: ,,Šta ti znaš?“ Omalovažava svakoga, nema strpljenja da sluša i čuje. Deki sve snima i prati, napredovao je, samo što ne može da sačeka pravi momenat da uradi neke stvari. On puca i stalno sebe vraća unazad. Raskida s Aleksandrom, svađa se, ne može, a svakako je ne voli – navodi bivša zadrugarka.

– On ne voli ni Dalilu ni Aleksandru. Sad je sazreo, inteligentan je on, samo je zbog Dalile bio zaslijepljen. Njegov rodni tip govori da je patološki tip, patološki je vezan za onog koga voli. Gazi preko živih kad mu treba, gazi i mamu i tatu da bi se dokazao. Taj Dejan je s Dalilom i napravio kućicu, taj lokal… Sve je to on, Dalila je obična pozerka koja predloži neku ideju, a realizator je uvijek bio on. Čim ona primijeti da je on ispred nje, napravi ljubomornu scenu. Ne možete da zamislite do koje granice ide ta njena posesivnost, ne može da podnese pobjednike u okruženju.

Kako Rivasova tvrdi, Dalili se u startu zapravo dopao Dejanov brat David Dragojević, a bivšeg muža je zavela iz inata.

– Kardinalna greška Dragojevića je bila kad je David Dragojević još prije priznao da mu se ne sviđa Dalila, već Aleksandra Subotić. Tad je ona postala zmija šarka! Odmah poslije toga je rekla da joj se sviđa Dejan, a sviđao joj se – David! Sve bih joj sad sručila u lice! Sve radi zbog para, čak i ono što se kosi s njenim načelima. Prodala je sebe – navodi Vesna i dodaje da u narednom periodu ima u planu da se distancira od dešavanja u “Zadruzi”.

Mensur samo glumi da je veliki igrač / Da li Mensur Ajdarpašić voli Milicu Veselinović?

– Mensur se svaki dan svađa sa Milicom Veselinović, a ne smije da izgovori ni pola stvari koje bi rekao. Lomi se u sebi u želji da bude veliki igrač, zapravo da glumi da je veliki igrač, a nije! Pokušava da nekog izmanipuliše, da zavara javnost, misli da je bitan. Gledam ih i smijem se. Ne vjerujem da je nešto posebno voli, piše Srbija Danas.

Miljana ne voli Bebicu, samo ga koristi / Šta misliš o Miljani i njenoj vezi s Nenadom Macanovićem Bebicom?

– Miljana Kulić samo juri pacijente, traži ko hoće da uđe s njom u rijaliti da bude njena karta za ulaz. Ona ne voli Bebicu, od toga nema ništa. Odgovaralo joj je da ne uđe sama, to je sve!

Facebook komentari