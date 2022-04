“VRATILA SE DEJANU” – Car OČAJAN zbog OVOGA što mu je Dalila PRIREDILA – Odlučio da je SKROZ RASKRINKA

Filip Car je rane jutarnje sate proveo u dvorištu sa Lazarom Čolićem Zolom, a tema razgovora naravno bila je Dalila Dragojević i njeno izlaganje u emisiji sinoć, koje je njega naljutilo, piše Srbija Danas.

– Ona me u izlaganju voli, ali sve je to manipulacija. Lijepo je Milan pitao da li je sve bilo uzalud i da li je sve bila greška, a ona kaže da ne zna i da će još vidjeti. Kako može biti greška ako nisi više voljela svog muža i krenula da osjećaš nešto prema nekom drugom? Ne možeš ti tako lako da se prešaltaš na nekoga drugog poslije pet godina… Ona kad vidi da sam tvrd i da je skroz gotovo, e tada će biti ogromna greška. Tako je i na Zadrugoviziji mudro odgovarala, uvijek ostavi prostora i za drugu stranu priče. ‘To mi nije trebalo’, da li je to posvećeno Dejanu ili meni? Ma to su džukačka posla! Nemoj da se lažemo, kad sam se ja spojio sa Majom, ona se vratila Dejanu i svađala sa njim i je*ala i sve… Što se tiče njene ljubavi, bolje da me mrzi, njena ljubav je dvoglava zmija – govorio je Car.

– Ako do sada niste uspostavili neku sreću … – rekao je Zola.

– Ma nema tu priče… Kad jednom vidim da je neko loš čovjek… – nastavio je Filip.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari