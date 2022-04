DARKO LAZIĆ PONOVO MORA NA OPERACIJU: Odmah se oglasio, evo u kakvom je stanju

Darko Lazić odlučio je da promijeni život iz korijena. Nakon duge pauze čuveni pjevač ponovo se latio teretane, spreman da se vrati u top formu i započne nov i zdrav život, piše Novi.

Iako mu u početku nije bilo lako, uz dobrog trenera kaže da lako savladava sve prepreke.

– U početku me je boljelo i rame i noga, ali uz pomoć dobrog trenera sve to brzo prođe. Najveći izazov je kada treniram noge, jer me ona boli najviše. Juče sam na traci i pokušao da trčim i vidio sam da mogu. Tri godine nisam potrčao i sada sam shvatio da mogu. Mislim da će to biti sve dobro, imam veliku podršku. Nisam smeo da potrčim, jer nisam znao šta će se desiti – kaže Darko Lazić, koji navodi da bi trebalo ponovo da se operiše:

– Trebalo bi da operišem rame, ali mi za sada to ne smeta, tako da, bože moj, ako baš bude bilo potrebno – kaže Lazić.

Čuveni pjevač istakao je da se osjeća bolje nego ikad.

– Bio sam se umrtvio tokom ove tri godine da me je bilo jako teško naterati da krenem. Sada se osjećam zdravo, toliko manje spavam, sav sam hiperakrtivan, pun sam snage i drugi čovjek sam. Treniram svakog dana i osjećam se odlično – istakao je Lazić.

Darko Lazić promijenio je i ishranu, jer kako kaže, što više vežba, više kalorija mora da unese.

– Zadnjih mjesec dana počela je ishrana da se mijenja. Počeo sam da vodim računa, kako sam pojačao treninge više jedem i više sam gladan i da ne bi došlo do onoga da se ponovo ugojim vodim računa šta jedem – kaže Lazić.

Pjevač je dodao i da ga veoma nervira kada se javnost bavi njegovim životom i da je na privatnom planu sve u najboljem redu.

