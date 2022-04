DVOJICA DISKVALIFIKOVANIH IZ ZADRUGE: “Ovo je NEPRAVDA!” Produkcija ih se RIJEŠILA

Aleksandar Bogunović Zverka, bivši učesnik “Zadruge 5” je rešio nakon izlaska da se pritaji sa svojom devojkom u jednom beogradskom naselju.

On je uhvaćen kako razgovara preko telefona i to baš sa Stefanom Jao gde ste me našli?! U šoku sam zbog Stefanove diskvalifikacije, smatram da dečko nije kriv jer je napravio jednu glupost, a neko ko je napravio sto gluposti je i dalje na imanju – rekao je Zverka za Republika.rs, pa dodao:

– Čuo sam se i sa Janjušem kada je izašao, on je poludeo i najbitnije mu je bilo da bude sa ćerkicom Krunom i evo sada se oporavlja od svega. Njemu stvarno nisu bitne ni pare, ni popularnost jer ništa ne može da zameni tu sreću i ljubav koju ima prema Kruni. Mihić isto, u šoku je dečko – istakao je Zverka. Ja sam se spasio nerviranja kada sam izašao, ali evo, pravo vam kažem, čekam Nenada Aleksića Ša kad izađe da se mi lepo vidimo i jedva čekam – istakao je zadrugar, a na samom kraju je rešio da prokomentariše to što je Miljana Kulić priznala da i dalje voli Lazara Čolića Zolu,piše Srbijadanas

– Ljudi ma to je sprdnja, ispričana priča, nema od toga ništa – rekao je bivši zadrugar.

