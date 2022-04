Nakon što su je OSUDILI da je VULGARNA, takmičarka otkrila kako se osjeća: “Znala sam…”

– Ja ne znam šta to znači, gdje vi to nalazite, gdje kupujete te stvari, to je katastrofa na šta to liči. Izgledate jeftino da je to katastrofa. Ne može ovo ovako, djeco, ja neću dozvoliti da ne kažem ovo, vi utičete na djecu koja nas gledaju. Ovo što vi radite, pogotovo ti Đorđe, što ih jteraš da se ovako oblače, ovo je neprimjerno, degutantno, odvratno i ja ću se isprovraćati sad – poručila je sinoć Bekuta, a Snežana je podržala.

Obje su istakle da su Maja i njena protivnica Anastasija Ićurup neprikladno obučene, kao i da je nedopustivo to kako su se pojavile na sceni, a sad je takmičarka otkrila da li su je njihove kritike uvrijedile.

– Iskreno, ulazeći u ovaj posao i takmičenje znala sam da neće biti lako, ali poštujem svačije mišljenje. Nisam se osjećala ni povrijeđeno ni uvrijeđeno, jer ukusi su različiti i to je i prihvatiljivo – istakla je Maja u emisiji “Zvezde Granda Specijal” i dodala: – Imam potrebu da u narednom krugu budem još bolja.

Na pitanje Voje Nedeljkovića da li će u šestom krugu imati manje ili više garderobe, odgovorila je:

– Ne smijem da vam otkrijem, to ćete vidjeti!

Podsjetimo, dok je Maja stoički podnijela kritiku, njena protivnica danas je odustala od takmičenja, što je potvrdila i njena mentorka Marija Šerifović, piše Grand.online.

