GO.OTINJA NAPRAVILA POMETNJU U GRANDU! Žiri u NIKAD ŽEŠĆOJ RASPRAVI: Bekuta, SMRŠAJ pa ćeš se i ti OVAKO obući!

Čini se da je pjevanje ovoga puta stavljeno po strani, a glavna tema rasprave bila je provokativan stajling obe takmičarke, koju je pokrenula Ana Bekuta.

– Nije bilo dobro, ni jedna ni druga, ali Anastasija je samo za nijansu bila bolja. Pamtim njena bolja izdanja, bolje nastupe, čini mi se da joj nisu lijepo legle ove pjesme. Bilo je pogrešnih tonova. Moram da kažem da imam strahovitu primjedbu na vaše oblačenje, pogotovo na Maju. Ja ne znam šta to znači, gdje vi to nalazite, gdje kupujete te stvari, to je katastrofa na šta to liči. To je tako jeftino, izgledate jeftino da je to katastrofa. Ne može ovo ovako, djeco, ja neću dozvoliti da ne kažem ovo, vi utičete na djecu koja nas gledaju. Ovo što vi radite, pogotovo ti Đorđe što ih tjeraš da se ovako oblače. Ovo je neprimjerno, degutantno, odvratno i ja ću se isprovraćati sad – rekla je Ana Bekuta.

– One kupuju stvari tamo gdje ti ne ideš, ne ide Bekuta u se.si šop, u stvari možda i ide nešto da kupuje – dobacio je Popović.

Odmah se branio Majin mentor Đorđe David koji nije mogao da vjeruje šta čuje, budući da važi za jednog od pjevača za koga scena nema granicu.

– Pod broj jedan ovo nije školski program, a ti idi povraćaj i idi u dom penzionera i tamo napravi takmičenje. Ljudi nemojte da pričate gluposti – bijesan je bio roker.

Snežana Đurišić je podržala mišljenje koleginice, te i ona osudila oskudan stajling koje su takmičarke odabrale.

– Nije u pitanju što ste go.e već što ste vulgarne. Pa Lepa Brena je cijeli život nosila suknjice i da se gaćice vide, ali nikada nije bila vulgarna. Ovo je nedopustivo – dodala je Snežana.

– One su mlade djevojke, scena trpi sve. Današnja omladina se više svlači nego oblači i to nije ništa novo. Stvar je ukusa! Prelijepe su i prezgodne, ali što manje pokažate zanimjivije ste, a što se mene tiče možete šetati go.e – posavjetovala ih je Ceca, a Sale je svojom doskočicom sve nasmijao, bar na trenutak budući da je rasporava ozbiljno potrajala.

– Meni spale naočare, pa šta sad? – našalio se Popović.

Iako su očekivali da Bosanac podrži Saleta i Svetlanu, to se, na iznenađenje mnogih iz žirija nije desilo.

– Kada se iznese roba na tezgu, a kada nema ništa ispod tezge, onda je ta roba vrlo neinteresantna. Ja imam svoj princip, da ste uklopile program uz taj stajing, da ste izvele nešto vau, pa da vas gledam. Meni je neprijatno da ja vas sada gledam. One nemaju više šta da skinu! – konstatovao je Stojković.

Saša Popović sve vrijeme je branio takmičarke smatrajući da je njihov stajling apsolutno scenski. Međutim Viki nije imala zamjerke na garderobu, dok joj je smetalo što scenski nastup i energija nisu pratili ono što su obukle.

– Ja hoću da im čestitam na stajlingu. Kao da ste izašle iz novog Betmena! Ja sam dao glasove samo za izgled, pjevanje nije bilo dobro. Izvinjavam vam se na svim uvredama koje ste dobile. Maja je imala dosta falševa, Ićurup je mnogo nesigurna i to mora da ispravi – rekao je Mili.

Na kraju su i sami mentori dobili riječ i osudili brojne komentare svojih kolega iz žirija za koje smatraju da nisu profesionalni.

– Bosanac, očigledno su te negdje u ram stavila ta dva konjička semafora, pa si se ograničio i doživljavaš ovo kao varijantu gdje svi treba da budu zakopčani do grla. Ti Bekuta idi na dijetu! – rekao je roker vidno izrevoltiran.

Nakon rasprave Đorđa i Bosanca, konačno na samom kraju i Marija Šerifović, kao Anastasijin mentor rekla je svoje mišljenje.

– Ovo je jedna jako neugodna tema o kojoj može da se polemiše. Sada je 2022. godina, kako izađe Lejdi Gaga na scenu. Kolege jako je bezobrazno i nezgodno za doživjeti i podnijeti udarac kao izvođač da ti bilo ko kaže povraća mi se zbog tebe, šta znači to?! Imam problem sa tim kako se izražavate, možda je tonekoga povredilo. Meni su godine i godine prolazile da dođem do statusa da me baš briga za takve riječi i meni su to govorili. Ne može Ana tako! Ona nije Ana Bekuta i može tako da izgleda! – ljutito je objasnila Šerifovićeva, piše Kurir.

