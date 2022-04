OTKRIVEN DATUM FINALA ZADRUGE – Mina UNIJELA INFORMACIJU SPOLJA! Svi misle da rijaliti traje do JUNA, ali…

U toku emisije “Pitanja novinara”, predstavnik sedme sile je podigao Minu Vrbaški kako bi prokomentarisala izlaganje Mensura Ajdarpašića.

– Šta da komentarišem. Osjećam se odlično, moram da upoznam zadrugare, nadam se da ću se prilagoditi i uputiti se u ovu temu, jer ne znam ko je ovaj dečko – počela je Mina.

– Sad ona mijenja strategiju – dobacio je Mensur.

– Ko je ovaj dečko? Ne znam ko je on i nadam se da ćemo se upoznati, sigurna sam u to…Ja stvarno ne znam ko si ti, ja želim da upoznam ovog dečka – rekla je Mina.

– Mensur je izjavio da ništa ne osjeća prema tebi i da se ne vraća na prošlost koju je imao sa tobom. Da li on govori istinu – pitao je novinar.

– Ne znam kakav je njihov odnos bio, ali pošto vidim kako se on ponaša. Ja se slažem sa Dejanovim izlaganjem. Iskoristila bih to da se što je Dejan rekao, da to i ja mislim…Ja ću da pričam šta je bilo malo prije. Vidjela sam neke poglede – rekla je Mina.

– Što onda on ima potrebu, ako si ti vidjela, zabilježile kamere da kaže da se to nije dogodilo.

– Lakše je sebe da ubjeđuje u nešto, da bi povjerovao u to. Pošto je on rekao da sam ja Dina nagovorila… – rekla je ona.

– Da li on gaji emocije prema tebi, ti ga najbolje poznaješ – pitao je novinar.

– Što se tiče da li on mene voli ili ne, držat ću se njegove priče da on ništa ne radi, da me ne voli, da sam ja došla da ga uništim, ja se povlačim odavde. Da vidim da li ću biti problem sada ja u vezi i da li će Milica opet da mu zamjera. Ja ne mogu da idem da glumim dežurnu budalu, izvinjavam se ljudima, ja sam uradila ono što sam mogla – rekla je Mina.

– Kad me ti nisi ocrnila, neće niko – rekao je Mensur.

– Na koje si tačno ljude mislila kada si rekla da je podrška uz tebe – pitao je novinar.

– Matea jedna, on zna ko je to, Lola, Maja, Dino. To su ljudi koji su bili sa mnom u kontaktu i koji su mene molili – rekla je Mina.

– Ja ću samo kratko. Meni ne odgovara, znam njihovo mišljenje – počeo je Mensur.

– Ma, ne znaš! Stvari se mijenjaju u jednoj sekundi – rekla je Mina.

– Oni me ne bi podržali ni u jednom odnosu ovdje. Znam kakvo oni mišljenje imaju ovdje…Ako mi oni kažu da je ovo istina sve što ona priča i da je to istina, ja ću se zahvaliti i da izvinit ću se, ali ne znam odakle potreba za tim nekim našim razgovorima. Imali smo ozbiljnih problema – rekao je Mensur.

– Da je samo malo pametniji, on bi prošao znaš kako kroz rijaliti ova tri mjeseca, nego se boji. Boji se susreta sa mnom… Mala je jako inteligentna, namazana i proračunata. Sve će to da pokaže desetog jula – rekla je Mina.

