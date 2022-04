NE PRESTAJE DA PLAČE – Dalila CIJELU NOĆ NIJE SPAVALA! Ubijeđena je da će je Car IZDATI sa DRUGOM DJEVOJKOM

Sinoć, nakon svađe sa Matejom Matijevićem, Anđela Đuričić je legla u svoj krevet i pitala Dalilu Dragojević šta se dešava i da li je sve u redu, piše Srbija danas.

Dalila je kroz plač ispričala kako se osjeća, a onda joj ispričala šta joj je Filip Car poručio.

– Zamisli šta on meni kaže. Dovešće tu na tvoj krevet neku i imat će se*s, a on je takav, on bi to i uradio – pričala je Dalila.

Filip je zaista to poručio Dalili tokom svađe za vreme emisije “Pitanja gledalaca”, kada je došlo do raskida i lomljave (detalje POGLEDAJTE OVDJE).

Đuričićeva je zatim nastavila da priča o njenom odnosu sa Matejom Matijevićem koji joj je ovih dana velika briga s obzirom da više nemaju komunikaciju kao prije.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari