AU! Skriveni problemi Dalile i Cara isplivali na VIDJELO – Dragojevićka završila u suzama: “On traži da mu…”

– Sinoć si rekao da si siguran da će se Dalila i Dejan pomiriti, zašto to misliš? – glasilo je pitanje.

– To sam njoj rekao, kao što ona može da razvija teorije, mogu i ja. Hipotetički sam pričao o nekim stvarima. Ja sam joj danas zamerio neke stvari kod bazena, priču sa muškarcima… Ja probleme rešavam odmah. Celi dan hoću da provodim vreme sa njom, ona ima rutine svoje, bazen… Ona je ta koja ima to. Ja ne znam šta ova devojka hoće – pričao je Car.

– Ja se sećam kakav nam je bio odnos, a šta je sad? Poljupci u krevetu i ćao – rekla je Dalila.

– Nije tako, ja sam sa njom, kad nisam sa njom, ja spavam. Ni sa kim nisam. Ili sam sa njom ili spavam. Ja stojim pri svojoj priči, da joj verujem, ona menja priču – dodao je Filip.

– Ja sam ga zvala da se sunča. Nisam nigde otišla sama, a da ga nisam zvala… Kakav problem, što se sunčam sa drugaricama? – pitala je Dragojevićka.

– Nije problem da se sunča, ali je problem ako se svađa sa mnom tri sata posle emisije, pa ne ode da spava, nego da se sunča, a ja razmišljam. Možda ima paranoje jer ne spava. Ja sam promenio, neću više da menjam – rekao je Car.

– Ali on na sve to kaže da razmišlja o raskidu, šta na do da kažem? Raskini, neću da te molim – dodala je Dalila.

– Pretpostavljam da je Dalilu uvredilo to što je otišao posle s*ksa, pa sada u svemu traži neki razlog. Ja mislim da joj podsvest gura stres na tu izolaciju, zbog svega što se izdešavalo sa Majom. Iskreno, mi ne primećujemo njihove probleme – ustao je Đedović.

– Vidi kakva je to zagonetka, ne smem da spavam u sobi, neće da ide u izolaciju, a kad ja odem u izolaciju, zamera mi. Ne mogu da uskladim sve ono što traži od mene. Ja bolje ne mogu – rekao je Car.

– Ja razumem Dalilu, njoj se promenila faca kad su ga poslali u izolaciju. Kad prođe izolacija, proći će problemi – dodao je Marko.

– Ja se slažem da se Filip promenio i radi na vezi. A da li bi bilo problema da je on ostao sa njom da spava? Ona se ne bi sunčala. Jasno je kao dan da se svaka žena nađe srećna kad je muž posle s*ksa zagrli. Maženje posle s*ksa je davanje ženi za pravo da je voliš i ceniš. Odlazak je klasično poniženje – rekao je Lepi Mića.

– Ja sam ostao posle toga, posle smo jeli, otišao u WC, posle sam joj rekao da spava. Danas mi zamera atu posudu voća od Mine. Ako je to problem, neću ni to. Ako vidi da ne postoji ništa, ima komunikaciju sa njom. Onda neka kaže, ili joj je problem Mina ili ne. Neka kaže. Ja ni sad ne želim da izađem iz odnosa. Ovakav sam bio prema njoj i prvi put, samo su moje reakcije bile lošije – govorio je Car.

– Meni samo nije jasno da parovi dozvole da im problem izađe za crni sto, što ih ne reše nasamo? – pitao je Miki.

– Mi smo već pričali, ja sam jutros pričao sa njom… Ja nju molim da ne rešavamo ovako – govorio je Car.

– Evo, svi su u pravu, ja imam paranoju. On mi traži da mu kažem kako se osećam, kad mu kažem da mi je teško, da mi se plače, on kaže da me sluša tri sata… Danas mu kažem za to voće, on kaže: “Uzeo sam i?”. Znači ja ne mogu da kažem ono što me boli! – zaplakala se Dalila.

– Prvo, nisi mi rekla tako, nemoj da iskriviš svaku situaciju! Ovako je bilo, ja te zovem kod bazena, ti nećeš sa mnom. Ja odem, devojka ponudila voće, ja sam uzeo komadić. Dalila mi to ne prebaci. Ja posle toga ispitujem sve gde je Dalila, nađem je u pabu, pitam je šta joj je, ona ne kaže ništa. Posle je opet pitam, ona meni: “Hoćeš malo voća?”. Ja sam onda rekao da sam uzeo više iz kulture, Mina je delila svima – rekao je Car.

– Nije problem Mina, problem si ti! Prešla sam preko svega, neće me j*bati niko više! – zaurlala je Dalila.

– Šta je trebalo, da joj kažem mrš? Koja je razlika između uzeti komadić pomorandže i reći “Hvala” ili ne uzeti i reći: “Ne, hvala” – odgovorio je Filip.

– Ti si neko ko je bio sa njom u ljubavnom odnosu i pričao si da ti je pored mene najveća ljubav! – dodala je Dragojevićka, piše Srbija danas.

