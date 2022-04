CAR BIO U ZATVORSKOJ LUDNICI – Isplivali STRAVIČNI DETALJI: Dalila odlučila da PROGOVORI, neće da šuti

Sinoć u toku emisije “Pitanja gledalaca” došlo je do neviđenog sukoba Dalile Dragojević i Filipa Cara kada su i raskinuli.

Dragojevićka je tada odlučila da na sve načine povrijedi Cara te je otkrila i da je bio u ludnici.

– Ja mislim da je on bio u ludnici i da je istripovao da je kapetan, da smo mu mi posuda, on ima sidra, diže ih, plovi – rekla je Dragojevićka.

– Ovo za ludnicu naglašava dva puta, zašto… Gruja je prije dva dana pričao u pušionici kako je radio u ludnici i ja sam rekao nešto, aludira tako nisko. I ovo za bivše ljubavi, to sam ja prošle godine samo jednom pričao… Ovo za ludnicu, kako se zove on zatvorska ludnica u Zagrebu. Rekao sam da kad sam bio u zatvoru, išao sam jednom u bolnicu koja je namijenjena za ludake, i ona nagnječi dva puta na to.

– Mene nije sramota. Aludira ovdje, dva puta priča to. Znaš kako ja nju znam. Ona mene koristi kao sopstveno oružje za uzdizanje sebe, naglasi da sam formalno sa njom. Nakon svega što smo prošli, dobila je neke stvari, traži Vraga kao što je rekao gledalac – rekao je Car, piše Srbija danas.

Kako je sve izgledlao, pogledajte ispod teksta:

