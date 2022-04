PLANIRAO JE RASKID VEĆ DANIMA! Filip NIJE HTIO DA PREKINE iz SAŽALJENJA! – “Da sam FORMALNO sa njom!”

Naredno pitanje u emisiji “Pitanja gledalaca” voditeljka Ivana Šopić je pročitala Dalili Dragojević.

– Filip ima pogan jezik, koji je ukrotio popričično. Trudi se da ti udovolji. Ti ga voliš, ali kao da ti Đavo ne da mira. Filip nema nijednu grešku, pomozi mu da pokaže ljubav, piše Srbija danas.

– U pravu je gledalac, nemam više šta da dodam. Nisam normalna, ne spavam, imam odvratne snove, ne mogu da izbalansiram. Kažu da sam teška, životna greška. Jeste, Filip je bezgrešan, ja sam grešna. Nemam više šta da dodam. Više se neću ni žaliti, jer onda priča da me je tešio tri sata. Nosiću se sa svim što mi je rekao. Naučio me je mnogim stvarima. Dečko priča da sam manipulatorka, da mi je igra, da ću se vratiti nekome, pa onda prebačaj i rolerkoster u glavi. Kome više? – rekla je Dalila.

– Ko kome rolerkoster radi. Patetiko… – dobacio je Car.

– On ima takve odnose, ja sam navikla na nešto drugo – poručila je Dragojevićka.

– Pa ja baš tražim da imamo normalan. Ona samo naglašava moje loše osobine, svakog dana ulazimo u hronologiju događaja šta se desilo od prvog dana – nastavio je Filip.

– To ti meni radiš. Imam li ja nešto pozitivno? Zatežem za njim, slažem stvari, vodim računa o njemu, to se ništa ne radi… – poručila je Dalila.

Samo gleda kako sebe da digne, a mene da oskrnavi… To ti je ljubav u rijalitiju – govorio je Car.

– I non-stop priča o meni u množini, misleći na Dejana – dodala je Dalila.

– J*bo te Dejan – odbrusio je Car.

– Manite se mene – poručio je Dejan.

– Mene se niko nije manuo – odgovorio je Filip.

– Ne spominjite me – dodao je Dragojević.

– Ti mene pomeneš u svakom izlaganju. Šta je problem, j*bao si je 2 miliona puta, sad je problem što sam ja rekao j*bo te Dejan – ispričao je Car.

– On meni kaže: “Ko si ti?”. Ja sam Dalila. To što je navikao da ga šutnu u nekim odnosima, to nisam ja. Nisam ostavila dijete, ne bavim se crnom magijom, nisam ništa od toga što mene prati! Martina je unijela sve zbog osobe sa kojom se muvala! Ta osoba je pričala o meni! To priča jedna osoba koja me mrzi. A on diže sidro kad mu se diže, kad mu se digne stvar, ide dalje… Rekao je prije neku noć da će da isk*ra ceo sto ako mu je volja, a onda ja ne valjam. Kaže mi mrš, da će da bude sa nekim ako hoće za minut. Eto, dobrice, došli smo do onoga što danima planiraš, a to je raskid. Ti ne možeš da budeš u normalnom odnosu, moje teorije, moje nespavanje i moja intuacija me nikad nisu prevarili. Imaš ovde dežurstva, pozdrav. Imaš snage za sve, ali ne i da saslušaš Dalilu kad joj je teško. Šta sam mu uradila da mi priča ovakve stvari? Što zaplačem, što sumnjam u nešto? Da on meni zbog toga kaže da sam životna greška – govorila je Dalila.

– Intuicijo, zove te cigareta. Zanimljivo je kako svaku moju ružnu riječ stavi u akcenat. Ona mi je danas rekla: “Mrš, bolesniče”, a ja joj rekao: “Ko te j*be”. Ona izvrne i kaže da sam ja prvi. Ja onda sumnjam da nije ona to što je rekla za mene. Taman smo došli na mirno more, bonaca, nakrivo lula – dodao je Car.

– Ja mislim da je on bio u ludnici i da je istripovao da je kapetan, da smo mu mi posuda, on ima sidra, diže ih, plovi – rekla je Dragojevićka.

– Ovo za ludnicu naglašava dva puta, zašto… Gruja je prije dva dana pričao u pušionici kako je radio u ludnici i ja sam rekao nešto, aludira tako nisko. I ovo za bivše ljubavi, to sam ja prošle godine samo jednom pričao… Ovo za ludnicu, kako se zove on zatvorska ludnica u Zagrebu. Rekao sam da kad sam bio u zatvoru, išao sam jednom u bolnicu koja je namenjena za ludake, i ona nagnječi dva puta na to. Mene nije sramota. Aludira ovde, dva puta priča to. Znaš kako ja nju znam. Ona mene koristi kao sopstveno oružje za uzdizanje sebe, naglasi da sam formalno sa njom. Nakon svega što smo prošli, dobila je neke stvari, traži Vraga kao što je rekao gledalac – rekao je Car.

– Eto, opet se vodi po pitanjima opet! I tako me vuče za jezik nekim svojim izlaganjima. Ja zaplakala jednu noć na krevetu, plakala, on me pita zašto plačem, ja kažem da je nebitno. On kaže da mu kažem, ja mu rekla da imam strah od toga, toga i toga. I kaže on meni: “Od sad, kad imaš problem, reci mi”. Plakao on, plakala ja, ja dobila utisak da je stekao povjerenje. Ja drugi put zaplačem, on kaže: “Lažeš”. Jednom sam mu okrenula leđa i rekla mu da me ne zanima, on predstavlja kao da je bilo ne znam koliko puta – zamjerila je Dalila.

Kako je sve izgledalo, pogledajte ispod teksta:

Ukoliko želite da saznate još najsvežijih vesti o učesnicima rijalitija “Zadruga”, možete ih pronaći na OVOM linku.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari