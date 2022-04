MENSUR SE ZALETIO NA DEJANA – OD SILINE UDARCA SE KAMERE TRESLE: Na ivici fizičkog okršaja

U jednom momentu su čak bili na ivici fizičkog obračuna, piše Srbija danas.

Pitanje je dobio Dejan Dragojević:

– Zašto Mensur ima potrebu stalno da te vrijeđa i ponižava – glasilo je pitanje.

– Što se njega tiče, on mene ne vrijeđa, a što se tiče te situacije. Šalim se, imam potrebu da aludira i dobacuje. Ima potrebu za sve da me vrijeđa – pričao je Dejan.

– Šta sam ja rekao – pitao je Mensur.

– Evo spominjao si mi porodicu, što se mene tiče to je prohujalo sa vihorom. Kada vidi da to ne prolazi onda me ponižava na drugi način – pričao je Dejan.

– Ja se ne sjećam kada sam ga uvrijedio – rekao je Mensur.

Mensur se brecnuo Dejanu i svi su pomislili da će ga udariti, a Dino je skočio u njegovu odbranu, zbog čega mu je Mensur zaprijetio.

U jednom momentu Mensur je izletio napolje toliko jako zalupivši vrata da su se kamere na drugom dijelu sobe zatresle, a to je ponovio više puta tokom svađe.

U video – prilogu pogledajte detaljnije:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari