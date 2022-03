UŽAS NAD UŽASIMA! PRIJETIO JOJ DA ĆE IMATI ODNOSE S NJENOM KĆERKOM! A Viki sada trudna sa Osmakčićem?!

Marko Osmakčić napao je Viktoriju Mitrović da ga ogovara kod Sandre Rešić s kojom spletkari, a onda je pjevačica ušla u pušionicu i ispričala sasvim drugu priču, koja je sve skandalizovala.

– Najveći problem je što ona spletkari i kod vas i kod mene. Znaš ona je tebi govorila da je ja prisiljavam na nešto – počeo je Marko.

– Ne, sve sam ja sama vidjela. Nije se ona meni žalila, ja sam je pitala – rekla je Sandra.

– Ona čim vidi da ide u tom smjeru, ona to potvrđuje – rekao je Marko.

– Dobro okej, ja sam od njega napravila da je monstrum, šta ćeš ti sa mnom i dalje? – pitala je Viki.

– Ne, ne, laž. Prvo, sve između mene i Viki je između nas dvije, isključivo je ona kriva, ne ti. Znači, sve ono, čak i da mi je potvrđivala, te stvari o je***anju u nekim stanjima, sam ja vidjela lično. Okej, ja sam pogrešno vidjela. Nije te blatila, čak te je i branila, ali njena greška je kad sam ja u pitanju, samo ona i tu nema povratka – rekla je Sandra.

– Zašto je ona imala potrebu kad je bila ona šatro trudnoća, da dolazi kod tebe- pitao je Osmakčić.

– Ne, mi smo sjedile kada se to događalo. Ja pamtim kao slon. Ona nijednu riječ nije rekla, ti si došao, ona je ćutala. Nije ti nijednu ružnu riječ rekla, ni ti nisi njoj. Pričam ti da nije bilo loše riječi o tebi. Marko Osmakčiću, lažeš! – rekla je Sandra.

– Kad nekog loše predstaviš, isti je ku**c kao da ga vrijeđaš – rekao je Marko.

– Dobro, ali tvoja rečenica: “Nisam imao maramicu”, je sve potvrdila – skočila je Viki.

– Ne, nego je meni u tom momentu tako bilo lakše – rekao je Marko.

– Ja bih na vašem mjestu prije nego što pričam o bilo kome, zamolila Milana Miloševića da kad bude dolazio u ponedeljak na “Pretres”, ponese test za trudnoću, jer ti djevojka nije dobila, mjesec i 17 dana sada već – rekla je Sandra.

– Malo je to kontra meni…Tebi Rešićka ne može nikada biti na prvom mjestu, jer je to bolesno, s obzirom na to da smo mi imali neki odnos – rekao je Marko.

– Jao, ajde molim te ne se*i. Sutra dijete da imaš sa njim ja bih mogla da ga krstim. Toliko to gledam, da se rodi sutra to što raste možda u njoj, ja bih mogla da ga krstim. Isključivo imam pik zbog nje, jer sam voljela nju kao rođenu sestru – rekla je Sandra.

– Je l’ ona rekla da ako me povrijediš da ćeš mi sjesti na kičmu – pitala je Viki.

– Da. Ti si loš čovjek, a ti si podla i katastrofa, ali si loš čovjek – rekla je Sandra.

– Ja sam samo generalno muška ku**a – rekao je Marko.

– Mene si vrijeđao, što – pitala je Sandra.

– Zato što si se bavila kur***skim forama, a znam da nisi u duši kur**n – rekao je Marko.

– Ti si monstrum. Ja sam čula svakakve psovke u svom životu, vidjela razne tuče i sve to, ja nikada nisam čula da neko nekome prijeti da će da mu je*e dijete sa 14 godina – rekla je Sandra.

– Rekao sam da ću da joj zbarim malu i to je to – rekao je Marko.

– Ti nema šta sa mnom da razgovaraš, sram te bilo – rekla je Sandra, prenosi Informer.

