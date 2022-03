Zvonko Komšić, voditelj najgledanije političke emisije u BiH: Volio bih intervjuirati Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog

U istom uspješnom i žestokom ritmu, pak, on je nastavio profesionalni rad i zavrijedio pažnju i simpatije gledatelja televizije OBN, na kojem se emitira njegova autorska emisija “U fokusu sa Zvonkom Komšićem”. Trenutno je upravo ona najgledanija politička emisija na malim ekranima u našoj zemlji.

To mu, kako govori, dokazuje da je na dobrom putu i da je njegov projekat uspio. Recept za uspjeh je, dodaje, marljivost i posvećenost onome što radi.

– To možete samo kada volite posao i zanimanje koje ste izabrali. Uz sve to, važna je dobra priprema, opravdati prije svega svoja, a zatim i očekivanja gledatelja. Uz to, imati i sreće, a u mom slučaju se ovoga puta nakon povratka na OBN, čini se, sve poklopilo. Iako su mnogi bili skeptici, nisu polagali nade da će projekat zaživiti, doprijeti do gledatelja, pozicionirati se i pronaći svoju publiku, reakcije koje svakodnevno dobijam, govore da smo na pravom putu – kaže Zvonko.

Do sada je u fokus stavio brojne političare iz BiH, a gostovanje Christiana Schmidta u njegovoj emisiji odjeknulo je širom naše zemlje i regiona.

– Njegov prvi intervju u BiH trebao je biti kod mene još u oktobru, ali sticajem okolnosti to se nije dogodilo. Ostavio je odličan dojam, djeluje mi odlučan i da zna šta hoće i može uraditi na poziciji koju obnaša, te mu želim mnogo sreće u radu, jer trebat će mu. Kako mu je sat vremena intervjua brzo protekao, dao mi je i svoj komentar na političare u BiH i mimo kamera, ali ne bi bilo profesionalno da to otkrivam – nastavlja urednik i voditelj.

Gledatelji u narednom periodu u emisiji “U fokusu sa Zvonkom Komšićem” mogu očekivati aktuelne goste i dinamične debate.

– Izborna je godina. U posljednje dvije godine teme pretiču jedna drugu. Mnoštvo je tema, dilema i neodgovorenih pitanja, a odgovore ćemo tražiti upravo u emisiji “U fokusu” na OBN-u, svakog ponedjeljka i četvrtka. Brojna zbivanja na svjetskoj političkoj sceni itekako utječu i na zbivanja u Bosni i Hercegovini. U ovom trenutku, kada govorimo o svjetskim državnicima, nemam dilemu koga bih htio intervjuirati ili, pak, dovesti u duel – Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog. Ali, jedno su želje, drugo mogućnosti – zaključuje Komšić.

