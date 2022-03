DRAGANA KATIĆ U SUZAMA ZBOG SINA: Zauvijek će ga čekati, OTIŠAO JE…

Voditeljku vrlo gledane emisije “Nikad nije kasno” Draganu Katić (56) televizijska publika voli zbog odmjerenosti, damskog držanja i nevjerovatne pozitivne energije kojom plijeni.

Teško ko je ikada, tokom njene plodne karijere, mogao da primeti borbe i velike tuge koje se u njoj odigravaju dok s velikim profesionalizmom i blistavim osmijehom situaciju u TV studiju drži pod kontrolom.

Upravo ovih dana ona prolazi kroz težak period.

Dragana Katić, voditeljka i majka blizanaca otkriva da je njen sin Boban, koji studira u Njemačkoj, donio odluku da se ne vraća u Srbiju i da svoj život nastavi u inostranstvu, zbog čega neizmjerno pati…

Dragana je tužna, ali je i sigurna da njen sin radi nešto što mnogo želi, te su njene emocije uskomešane.

– Boban nema u planu da se vraća u Srbiju. Do septembra bi trebalo da preda tezu i završi master. Sada je praktikant u Berlinu, a on bi da ostane tamo i da živi, nažalost. Mnogo mi je teško, kriziram na dva meseca. Ranije je mogao da doleti, s vremena na vreme, ali sada, otkako je počeo da radi, to je nemoguće. Čekam da završim snimanja, jer mogu samo tokom vikenda da odem da se vidim s njim – on je tokom radne nedjelje u birou po cijeli dan.

Sada ću ja biti ta koja će “trčkati” da ga vidi. Srećom, malo su popustile i mjere zbog korone – kaže majka blizanaca Bobana i Bojana, koji su bez oca ostali pre tri godine. Iako je naviknuta na nemile događaje na životnom putu, Dragani je nova vrsta tuge teško pala i nikako ne može da se navikne na novu prazninu.

– Bobanov odlazak veoma sam teško doživjela i preživjela. Pozdravljanje i odlaženje s koferima, rastanak s nama i s kucom našom… Meni je to sve strašno bilo, jedva sam izdržala. Prva dva i po mjeseca, a to je bilo najduže naše odvajanje do tada, pucala sam psihički, i to u sebi, ali njegov brat je to vidio. Organizovao je s njim i mojim drugaricama da Boban dođe i iznenadi me. To se desilo prošlog decembra. Umalo se nisam srušila kada sam ga vidjela u jedan noću, to mi je bilo najljepše iznenađenje u životu. To mi je ujedno i potvrda koliko me djeca vole i da vide koliko oni meni znače. No, živ se čovjek na sve navikne. – kaže pa nastavlja:

Boban je srećan i planira tamo život. Rekla sam mu da ovdje ima svoju porodicu, svoju zemlju i svoj stan. Kazala sam mu da ništa ne treba da trpi i da se vrati ako bude hteo, te da bi trebalo da trpi samo ako će ga to dovesti do ciljeva koje je zacrtao. Uvijek ima odstupnicu i gdje da se vrati. Nije izbjeglica, već dijete koje ima svoj dom – ističe poznato TV lice, koja je više od tri decenije pred kamerama. S mnogo ljubavi govori o povezanosti sa sinovima, koji su odrastali bez očinske figure, budući da je ona od njihovog rođenja samohrani roditelj.

– Boban je mnogo vezan za Beograd i društvo, i znam da mu sve to nedostaje. Kad se snađe, moći će da dođe kad god poželi. Bojan i on su jako vezani, ne onako patološki, kao što to umiju da budu blizanci, već kao braća. Nas troje smo jako povezani, sticajem životnih okolnosti. Gajila sam tu povezanost, jer smatram da roditelji i djeca moraju da budu bliski. Teško je kad odu deca, ali nema “rupa u duši”, već se ta ljubav nadograđuje i dalje – kaže Dragana koja zadržava osmijeh uprkos bolu i mnogim životnim udarcima koje je pretrpjela. Zato smo je pitali koji je njen sistem održavanja dobre energije i pored nedaća.

– Imam neku vrstu sistema. Svoju djecu sam učila, kao što je mene mama naučila, u kući se dešavaju stvari koje ne iznosimo na ulicu. U kući ćemo patiti, plakati i tugovati. No, onog trena kad izađemo napolje, niko oko nas nije dužan da trpi lošu energiju koju nosimo sa sobom zbog problema ili životnih izazova koje smo dobili u životu. Prosto, treba da izađeš naoružan osmijehom, a u domu ćemo sve otpatiti. Kada smo imali veoma teških momenata, blizanci su odlazili u školu i na fakultet, nije trebalo to da se vidi i zna. – kaže i nastavlja:

Osjećanja su tu da se dijele s intimnim prijateljima, ne s cijelim svijetom. Ne zato što je to sramota, već nije lijepo. Ne mogu ja da odem na posao i da budem ucveljena. Ja sam na visini zadatka, kao i svako ko je profesionalac. Čovjek mora da nauči da se nosi s padovima i izazovima uz pomoć aure unutar koje sve boli može da dijeli s najbližima – poručuje voditeljka i ističe da je najponosnija na svoje bliske prijatelje koje ne mijenja decenijama jer su oni njena porodica koju je sama birala, piše Espreso.

Facebook komentari