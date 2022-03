“GUŠIŠ ME”, DEJAN USTAO ZA CRNIM STOLOM: Evo šta joj poručio, ŠOK

U toku je emisija “Gledanje snimaka”. Zadrugarima je pušten naredni klip, a imali su priliku da vide svađu Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić, gdje joj je on priznao da je guši.

Voditeljka Ivana Šopić dala je riječ Aleks.

– Pričala sam da nikad nisam osjetila takvu ljubav kao što on meni pruža, uvijek sam bila odbačena i odgurnuta. Ja sumnjam u sve, sumnjam i kad kaže da me voli. Ja prvi put ne kapiram samu sebe. Djeluje mi neiskreno u nekim stvarima. To je do mene, nije do njega. Ja sam nesigurna, iako djelujem sigurno, to je jedna maska. Plašim se da me ne ostavi, plašim se gubitka i to je tako. On meni djelima pokazuje da mu je stalo do mene i trudi se, ali znam da budem naporna kad se zaljubim i zavolim, pa stalno ispitujem. Ja osjetim ljubav, ali prosto sumnjam – pričala je ona.

– Ako se ovako izražava djevojka koja voli svog dečka, onda ima loše mišljenje o svom dečku. Mislim da ona ne misli tako i da sad laprda. Mislim da težinu tih riječi koju je sad izgovorila, da sad nije ni svjesna toga – rekao je Mića.

-Ja vjerujem da on mene voli na neki način, ali takva sam po prirodi, da ja sumnjam u sve – dodala je ona.

– Ja njoj svaki put kad ima izlaganja moram da objasnim kako riječ može da se tumači. Ona kaže, pa kaže, a kad sjedne moram da joj objasnim kakvu težinu ima. Ona ostavlja prostor da koriste kako im to odgovara. Kad me pita da li sam gladan, moram 45 minuta da navodim šta ćemo da jedemo, pa da se kunem da ipak neću ono, kunem se i za riblju paštetu. Ja znam da se ona osjeća lijepo, ali joj je čudno da takvu pažnju nikad nije doživjela. Ona mene guši, ali ne da mi smeta kad je prema mene, nego non stop sa nekim podpitanjima. Ja znam da ona sumnja kad ljudi komentarišu, pa onda samu sebe ubjeđuje da je tako. Okej je da ima sumnju, ja sam sam sebi stavio go*no na glavu postupcima. Za šta da se pravdam? Nešto što me ne interesuje, jednom ću da kažem, ali poslije me nervira. Razumijem je, jer vrijeme će pokazati sve – pričao je Dejan.

– Ja ne vjerujem da je on iz inata sa mnom, osjetila bih. Ja sumnjam u sve, jer mi je on nedefinisana ličnost. Ja ga volim, zaljubila sam se, ali on kaže da je napolju drugačiji i ja više ne znam sama sa sobom, ringišpil mi je u glavu – dodala je ona, piše Pink.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari