OGLASILA SE SESTRA ALEKSANDRE NIKOLIĆ – EVO ŠTA JE OTKRILA O DEJANU: Kad Aleks ovo čuje

Naime, oni su na žurki imali malo žustriju raspravu i onda su se, na kraju noći ipak pomirili.

Sada se oglasila za Pink.rs sestra Aleksandre Nikolić koja je dala svoj sud.

Dejan i Aleksandra su imali malo žustrije svađe, pa su se nakon toga pomirili. Šta ti, kao njena sestra misliš, da li ova veza ima budućnost?

– On je njoj rekao: Oženit ću te. On se šali definitivno jer ona voli to da čuje, zato on to i priča. Što se tiče Aleksandre, ona se baš zaljubila i posvetila se njemu maksimalno. Ne znam, ja mislim da ona njemu prija trenutno i da će oni to izgurati do kraja rijalitija zjedno. On je rekao da će da prodiše i da živi punim plućima kad izađe, tako da, ne znam da li njihova veza ima budućnost – kazala je Jelena.

Da li misliš da će svađe biti intezivnije, sa obzirom da je Aleksandra primijetila poglede koje Dejan upućuje Dalili? Takođe, da li msiliš da su zadrugari u pravu kada kažu da će Dejan da je ostavi odmah poslije rijalitija?

– Stvarno je volio Dalilu, to ne može da se ospori. On jeste posvećen Aleksandri, ali podsvijesno ima emociju prema Dalili. Ona se i plaši da se on opet ne vrati njoj. Ona nešto vidi pa se zato tako i ponaša, vidi nešto što mi ne vidimo. Neke poglede, nešto, pa ona poveže – odgovor je dala Jelena Nikolić.

Kako ti se čini Dejan kao budući zet?

– Dejan je stvarno super, stvarno je maksimalno korektan. Dok se oni ovako malo svađaju, ništa nije strašno. On je perfektan prema njoj, ja nemam ništa loše da kažem za njega, stvarno. Ja sam zapazila, još kada su oni započeli tu vezu on je rekao da hoće slobodu. Tako da, neka oni ostanu do kraja rijalitija, neka se maze, paze, pa šta će biti kada izađu, vidjet ćemo. Ako se vole, ostat će zajedno, ako se ne vole, onda neće ostati zajedno – zaključila je Jelena Nikolić.

