NOVA SVAĐA LJUBAVNOG PARA! ALEKSANDRI SE SMUČIO DEJAN: J**ao te RIJALITI, neću više da trčim za nekim!

Nikolićevoj je zasmetalo to što je Dejan previše skoncentrisan na rijaliti.

– J*bote taj rijaliti što razmišljaš kako će ispasti, boli me k*rac. Nemoj da me nerviraš više, te stvari me izbacuju iz takta. Boli me uho. Stalno razmišljaš kako će ispasti – zamjerila je Aleks, a Dejan nije bio raspoložen za svađu, jer se tek probudio.

Aleksandra je spavala u sobi u svom krevetu. Dejan je prošao pored Aleks sa punim džepovima pića i izašao iz sobe, što je nju razbjesnilo i počela je da viče.

– Boli me ku*ac, vječito moram da trčim za nekim – govorila je ona.

Video pogledajte OVDJE.

Facebook komentari