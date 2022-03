Miki Đuričić sav u ranama: Zadrugar se skinuo, psorijaza mu se proširila po cijelom tijelu, isplivale šok fotke!

Prizori rana na njegovom tijelu zabranuli su mnoge njegove fanove, a sada je zadrugar opušteno sjedio na suncu i pokazao kako izgleda njegovo tijelo, koje je prekriveno ranama.

Psorijaza je najviše zahvatila njegove noge, kao i leđa, a zadrugar se zbog svraba, koji ova bolest izaziva, povremeno češao po tijelu.

Podsjetimo, Miki je u rijaliti ušao sa uslovnom da boravi u rebahilitaciji, baš zbog ovih problema, a svakodnevno ima terapije, kao i kreme koje maže kako bi se situacija stišala. Prijatelj zadrugara je otkrio i na koji način se sve Miki borio sa ovim oblikom psorijaze.

– Inače ga to vrlo često svrbi, pa se češe, a ne bi trebalo da smije da se češe. Lako je nama to da pričamo, ali to su muke samo takve. Onda se ljudi plaše, a ne bi trebalo, jer to nije prelazno, nije zarazno – govori prijatelj za i dodaje:

– Doktori vode brigu o tome, kod psorijaznog artritisa se javlja ukočenost, bolovi u zglobovima i tetivama, zato treba voditi računa da se na vrijeme dijagnostikuje. Eto, vidjet ćemo kako će biti, čitao sam razne natpise, da Miki ide napolje, da se ne vraća, pa Bože, nije to ljudi životno ugrožen, sve je u redu, produkcija vodi računa o svemu, nije do Š projekat. Niko ne treba da brine o tome, sve je u redu, piše Kurir.

