SANDRA REŠIĆ U ŠOKU NAKON DEJANOVOG POTEZA, ZADRUGARI SE OKUPILI U STUDIJU RADIJA: “On je loš čovjek”

Rekla si da si očekivala prekid prijateljstva sa Dejanom, ali ono što ti stoji u glavi je njegova izjava da je sve bila gluma – počeo je Ša razgovor., piše Pink.rs.

– Da, šokirana sam. Nisam to očekivala da sam folirant, morbidno. Treba da ga bude sramota. Ja ga neću vrijeđati nigdje, mislim da je loš čovjek, ne zato što je dva puta izdao, nisam očekivala lijepe argumente, nego prosto nisam očekivala da će argumenti i traženje krivca u meni. Mislim da je Dejan Dragojević loš čovjek… Ja sam neko ko pokušava da nađe nešto dobro, ali kod njega više nema dobrog. Ja se nisam borila za njega niti pišala po njemu kao on po meni posljednjih dana. Mene njegove riječi jako povrijede, gledam da sebe guram naprijed i ne razmišljam o njemu. Imam potrebu da pitam nekoga šta se desilo iako znam sve šta se desilo. Trudim se da pređem preko toga bez suza. Prestat će da boli u nekom trenutku. Kad te neko toliko puta povrijedi, zgadi ti se… Ponizio me bez i jedne uvrede, tu više nema priče i kraj, ja njega nisam pogledala od subote ni jednom. Nemam potrebu da promijenim mjesto za crnim stolom – pričala je Sandra.

Miki Đuričić je ušao u studio i prekinuo Sandrino izlaganje:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari