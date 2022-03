PUKLA NOVA BRUKA U “ZADRUZI” – Car potpuno PROMIJENIO PLOČU

U toku je porodični sastanak, zadrugarima imaju temu “međuljudski odnosi”, a ovonedeljni vođa Stefan Karić je reč dao Martini Petrović koja je pokrenula temu o odnosu Filipa Cara i Ane Jovanović.Ja hoću da se ogradim od ove teme, neću da se potežu ove glupave teme – počela je Martina.

– Meni je Ana rekla da se njoj sviđa Car, posle rekla da se ogrešila, ja sada hoću da demantujem neke ljude ovde. Ona je za stolom rekla da joj Car nije greška. Kada je bila u radiju Fran ili Car, ona je Fran, a posle meni rekla da joj se sviđa Filip – pričala je Mima.

– Ja to nikada nisam rekla – ubacila se Ana.

– Devojko ti si imbecil – vređao je Marko Đedović. Što se tiče toga koja je kojoj šta rekla ne zanima me. Ovo što one petljaju i pričaju ni to mene ne zanima – počeo je da priča Car.

– To je laž jer je meni Martina rekla da si joj rekla nešto za dečka, ja sam tada bio sa njom, znam, ja sve znam – ubacio se Anđelo.

– Ja ne mogu da lajem u prazno. Nemam problem, nisam spreman da pričam o ljudima, budite mangupi kada treba, ako ne možete da izdržite sastanak lezite. Što se tiče ovoga, ja ne smatram da je bilo bilo šta između Ane i Martine za tu priču, Martina smo pričali o Dalili, ja mogu da ih razvalim kao balon ako petljaju i lažu – pecnuo je Car Anđela,piše Srbijadanas

Facebook komentari