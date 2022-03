ĐEDOVIĆ SUROVO OPLEO PO DEJANU, isprozivao ga kao nikad: SANDRA REŠIĆ GA POMNO SLUŠALA

Đedović je isprozivao Dejana i pokušao da otvori oči Sandri.

-Ne mogu da pričam sa ljudima koje pretuče drug i onda sve okej. Ne komuniciram na takav način, puno košta! Ja sa ljude kao relevantne shvatam a ti ljudi kao činjenice uzimaju hipotetiče stvari. Njih ne treba dirati, njih samo treba pustiti. Mi na osnovu činjenica i situacija možemo komentarisati te ljude. Vidjelo se sinoć kakvi su ljudi. Prije nego što se završi govor ja podignem sagovornika. Krivi smo mi sami za svoje postupke – rekao je Đedović, piše Pink.

-Okej, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja ne razumijem šta on priča – rekla je Sandra.

-Ne znam šta vi očekujete? To je tvoja krivica. Preozbiljno si shvatila ljude koji su se odrekli porodica i neće se tebe odreći, šta? Nas samo nesreća ujedini, to je bilo u narodu. Karakter je trajna stvar jedne osobe, to se ne mijenja. Pametne ljude svaka situacija promijeni, ovo nisu pametni ljudi. Ovi ljudi dozvole sebi da komentarišu situacije. Oni koji su dobili batine od svog prijatelja, i dalje im je prijatelj. Ljudi koji ne znaju da li im je baba živa. Gluhom pričati i ćoravom namigivati -rekao je Đedović dok ga je Sandra pažljivo slušala.

