“MUKA MI JE OD OVOG ČOVJEKA VIŠE!” Car prekinuo Dalilu u izlaganju, njoj PREKIPILO, pa mu ŽESTOKO ODBURSILA!

– Ma nije tako ni bilo…Jednostavno, to što si rekao posle intimnog odnosa. Krenuli smo da pričamo o prošlosti, kad je on video tetovažu, pa je rekao da bi iskidao kožu. Ležali smo, pa mi je on precrtao to na nozi, pa je onda to rekao. Ja sam uvek planirala da to uklonim. Vrati me na Stefana Karića, rekla sam mu da… – počela je Dalila, pa je Car ustao:

– Pričali smo o njenom učešću i o Jeleni Pešić. Gledao sam da uopšte ne pričam. Mogla je videti po mom govoru da sam hteo da izbegnem – rekao je Car.

– Nećeš pričati preko mene, jer to neću dozvoliti. Ovo je jako odvratno, a nije smešno. Rekao je da je čudno da njemu svaka dođe svetica. Rekla sam mu da ja nisam svetica i da ako želi, biću kala**ura…Ovako ti se svodi svaki naš razgovor – drala se Dalila.

– Nisam ništa rekao ispod pokrivača – rekao je Car.

– Ne dozvoljava mi da kažem, jer zna da imam šta da kažem – rekla je Dalila i sela.

– Ispada da mi se se*e automatski kad ne pričam o onome o čemu smo pričali. Ako neko zna kako vešto da izbegne nešto, to sam ja…Ja sam nju pažljivo slušao sat vremena i nisam progovorio – rekao je Car.

– Muka mi je od ovog čoveka – rekla je Dalila.

– Rekla je da Dejan nije davao povoda u trećoj sezoni ženama, ja sam na to rekao da ona jeste – rekao je Car.

