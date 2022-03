OTAC UČESNIKA ZADRUGE DOŽIVIO SRČANI UDAR ZBOG TUČE U RIJALITIJU: Sestra otkrila detalje PORODIČNE DRAME!

– Trenutno mi je jako teško, poželjala sam ga. Patimo, ali neka ga, nek izdrži još – rekla je Dijana – u emisiji “Pitam za druga”.

Kako bi prokomentarisala njegovo učešće?

Ja sam zadovoljna i nije nas obrukao ni jednim postupkom, ali mu zamjeram što nije aktivniji. Vjerujem da mu to nije novo, znao bi on i da odgovori i sve – rekla je Dijana.

Da li je on stvarno takav i zašto ga navode kao ljigavog?

Nije on stvarno takav, nije što je moj brat, nego što nije takav, samo su njegovi postupci to pokazali… Nema djevojke za njega tamo i on nije emocijalno načisto, zbog bivše. Ne čeka ga, ali je nije prebolio u jednu ruku, što je bio i razlog njegovog ulaska – rekla je Dijana.

Kako ste se osjećali kada je Marko Osmakčić nasrnuo na Dina?

Osjećala sam se užasno i plakala sam danima. Par puta sam pokušala da premotam video, ali me je muž spriječio. Tati se slošilo, vozili smo ga u hitnu. Imao je manji srčani udar zbog Osmakčića – rekla je sestra Dina Dizdarevića, piše Kurir.

