ZVEZDI GRANDA NUDILI DROGU, A 4 GODINE NIJE LIZNUO ALKOHOL! Viki Miljković ga izvukla iz KRUGA PAKLA, on sada ŠOKIRAO DETALJIMA!

Osim postignuća u takmičenju, mentorka mu je pomogla i da se konačno uozbilji i posveti muzičkoj karijeri, jer je do tada bio poznat po svom nemirnom duhu i bio praćen raznoraznim pričama i skandalima.

Kao što je još tada ispričala, Viki je pozvala njegove roditelje da se konsultuje a zatim su ga zajedničkim snagama, vratili na pravi put. Stefan i danas bez dlake na jeziku otvoreno priča o problemima koje je pravio i stvarima sa kojima se susretao.

– Jako mlad sam počeo da radim posao kojim se i sad bavim a znamo svi da u tom poslu ima mnogo alkohola. I sad, kolege piju, ja hoću da budem kao oni da se ne izdvajam pa pijem i ja. Zahvaljućuji Viki i Tašketu tokom takmičenja sam prestao da pijem. Evo već četvrta godina kako nisam liznuo alkohol – otkrio je Stefan.

Na pitanje da li se od alkohola sklonio jer je počeo da mu predstavlja problem, Kosmajac odgovara:

– Ja odem da radim, i ajmo po malo da pijemo, ali jednostavno čovjek ne može da pije a da pjeva, da bude brz i da ispoštuje svakog gosta. Ja ako sam pijan a naručite mi jednu pjesmu, pa neko drugi drugu, ja ovu prvu zabroravim, pa dođe do konflikta. Zato je bolje da prestanem – iskren je on.

Osim pretjeranog konzumiranja alkohola, za pripadnike estrade često kruže priče da istu stvar rade i sa nedozvoljnim supstancama poput raznih vrsta droge, a mladi pjevač ne krije da je i sa tim imao blizak susret.

– Po kafanama i na estrdi to svi rade, naročito omladina, ali ja evo otkako ne pijem i ne izlazim. Počeo sam da idem po manastirima, naročito u Tresije, idem sa roditeljima na liturgije. Sklonio sam se od kafane, idem samo kada moram da radim, da zaradim pare. Poslije svirki više ne ostajem nigdje, jer kad ostaješ na svirkama poslije se obavezno pije i drogira – objasnio je on.

Kako kaže, drogu su mu prvi put ponudili kada je još bio maloljetan, a situaciju u kojoj se tada našao, vješto je izbjegao.

– To ide u krug, susreo sam se sa tim sa 16 godina. Došlo je i do mene, rekao sam ”ne”. Pitali su me ”što ne” ja sam samo rekao da ne radim to. Ja kad bih to uradio mene bi otac ubio – priznao je pjevač, piše Kurir.rs.

