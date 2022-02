GUBITAK BEBE JE UNIŠTIO: Dalila odmah nakon POBAČAJA ušla u “Zadrugu”, a nije se izliječila od BOLA

Dalila Dragojević u petu sezonu rijalitija “Zadruga” ušla je kao supruga Dejana Dragojevića, a sada je to samo na papiru.

U emisiji “Premijera – Vikend specijal” upravo se emituje Dalilina ispovijest o bračnom krahu, gubitku bebe, vezi sa Filipom Carom.

Poznata takmičarka “Zadruge” voditelju je prvo otkrila šta joj najviše nedostaje u rijalitiju:

– Nedostaju mi prvenstveno moji roditelji, prijatelji, kontakt sa spoljnim svijetom, normalni razgovori, pa kad vratim film šta mi se sve dešava. Boli sve to – kroz suze je priznala.

Dragojevićka je istakla šta joj je najveća životna bol.

– Boli me što nisam uspjela da se ostvarim kao majka. Dotuklo me što sam izgubila tu trudnoću. Nisam uspjela sve da to sama sa sobom poravnam, ušla sam u “Zadrugu” – priznala je ona, pa dodala:

– Svako iskustvo nosi lijepe i loše vijesti. Sve sama sa sobom prebrodim, ali me stigne poslije, piše Srbija danas.

