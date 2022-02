OGLASILA SE SESTRA ALEKSANDRE NIKOLIĆ – IMA ŽESTOKU PORUKU ZA DEJANA: Evo šta mu je poručila, spomenula i Dalilu

Tokom ceijle noću su se vodile rasprave između ovog ljubavnog para, a na kraju su zaspali u hotelu svako na svojoj strani.

Za Pink se oglasila njena rođena sestra Jelena Nikolić i ispričala šta ona misli o cijelokupnoj situaciji, kao i da li bi trebalo da obnove ljubavnu romansu:

– Pogledala sam snimke, ispratila sam sve i u šoku sam. Nisam to očekivala, ona ima strah da se on ne vrati Dalili, ali i on želi da bude sam to je sigurno, a i normalno. Iz braka je ušao u vezu i to je sve normalno. Neka malo razbistri glavu, pa neka popričaju. Ja bih rekla da je on dobar, fin, neiskvaren ali ovaj potez je bezveze. Ušao je vezu, htio je to i sada ne može – počela je priču Jelena.

– Ona se zaljubila u njega i to jako, a on nije nema on emocije. Iskoristio je, to je bila njegova taktika da proba nešto novo, ali i dalje voli svoju ženu. To je jače od njega. Aleks mu posvećuje pažnju i sve, ima ona kvalitete ali ne vidi on to sada, vjerovatno mu je Dalila i dalje pred očima. Smuvao se sa Aleks samo da bude jedan na jedan sa Dalilom ali nije sposoban da ovo iznese do kraja – izjavila je Jelene Nikolić, rođena sestra Aleksandre Nikolić.

