NAKON RASKIDA S ALEKS – DEJAN SE GUŠI, NE MOŽE DA DOĐE DO DAHA: Bivša odmah skočila u pomoć

Dejan Dragojević je već neko vrijeme van emisije osamljen u dvorištu. Nakon šetnje popušio je cigaretu kada je naišla sada već njegova bivša djevojka. Aleksandra je pokušala da porazgovara sa njim, a on joj je otkrio svoje strahove…

Pašćeš – rekao je Dejan.

Neću… Šta ti je? Šta ćeš tu? – pitala je Aleks.

Ništa, čekam, provejravam. Uhvatila me je anksioznost, ide mi se kući – odgovorio je Dejan.

Nemoj da ubijaš sebe, opusti se. Zašto ubijaš sebe crnim mislima… Da li si plakao? Zašto su ti oči suzne? – nastavila je.

Loše mi je, nervozan sam. Muči me sve, guši me. Sam sam sebi razlog. Previše je sve ovo za mene… Rekao sam ti i danas da ne mogu sam sa sobom da se povežem. Mislim da nikog nema… Ne mogu tebi da objasnim situaciju, ne postoji riječ za to – govorio je Dragojević.

Razumijem te, kapiram. Šta ćeš sad? Da razbijaš glavu? Šta si sve ovdje prošao i kao hoćeš da ideš – rekla je Nikolićeva.

Imam strah od svega – dodao je.

Ti si ovdje najčistiji, nema potrebe. Ništa loše nisi uradio – izjavila je Aleksandra.

Ne mogu da iznesem i sebe ni tebe. Čim krene neka rasprava nešto, nije mi dobro. Nije to do tebe, to je do pi*de mate*ine. Gušim se, to ne valja – nastavljao je Dejan.

Svi imaju neke životne rutine, neke životne navike, ja nemam ništa. Nije ovo ništa zbog tebe, to je tako. Nisam neko ko će da laže i da petlja – rekao je Dejan.

Rekla sam ti, ne moraš da budeš sa mnom, niko te ne tjera. Radi šta ti želiš, da se zezaš, da se družiš…. Neću ja tebe da gušim i sputavam. Nemoj da razmišljaš, bićeš dobro – izjavila je Nikolićeva.

Meni sekunda fali da se prešaltam – naveo je Dragojević, piše Novi.

