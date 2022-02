SAZNAO ZA POLJUBAC – HAOS NA SAMOM STARTU EMISIJE: Najljepši par u Zadruzi pred raskidom

Šta misliš, da li ti je Tara iskren prijatelj? Da li neke stvari namjerno radi da bi rasturila tebe i Anđela?

Može da mi ga pop*ši taj gledalac – rekla je Tara.

Mislim da mi je iskrena drugarica, nisam vidjela da bilo šta radi namjerno. Željela je da me poljubi, popila je malo, uhvatila me je za glavu, ali ne vidim da tu nešto radi namjerno da bi nas posvađala – odgovorila je Ana.

Ja sam sinoć saznao za taj poljubac. To nije bila Anina želja, nego na silu od strane Tare – krenuo je Anđelo.

Ispadne kao da sam nekome otkinula glavu, kao da sam neiskren prijatelj jer sam je poljubila na blic pijana… – pobunila se Tara.

Ana bi trebalo da razmišlja o nekom sljedećem putu, desilo se kako se desilo. Ne bi trebalo da se ponavlja zbog nje same – dodao je Ranković.

Meni je to više zaj*bancija, koliko puta sam se poljubila sa djevojkama na blic, ne vidim da sam nešto loše uradila. Ja se toga ni ne sjećam, Ana nije neko ko ovdje hoda zakopčan do grla… Nije Anđela. Ne vidim toliki problem u tome – dodala je Simova.

Ovo je Tara Simov. Njoj je to normalno, nekome nije. Za nju je to sve normalno. Ana me frapira ćutanjem. Sad te stavlja u isti koš, kao za Anđelu to nije normalno, za tebe nije – ustao je Lepi Mića.

Ja stvarno nisam to željela – dodala je Ana.

Da nije željela ne bi se desilo. Što si se smijala kad si mi ujutru pričala to? Sad kao sramota, a sa strane kao ha-ha – pobjesnila je Tara.

Ana, jesi li joj rekla da prestane? Nije normalno da te Tara ljubi u usta – dodao je Đedović.

Ona se smijala, sad dođe pitanje i kao prisilno je – bjesnila je Tara.

Krenula je neka pjesma, ona me je ščepala i poljubila – dodala je Ana.

S*re mi se, sad kad je u prepodobnoj vezi, smeta joj ovo – nastavila je Simova, piše Novi.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari