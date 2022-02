BOJIM SE DA JE ŠA OMAĐIJAN: Oglasila se REPEROVA SESTRA i opelala po Tari i njenoj majci: Gaze one koji IMAJU LOVU, on je LAK PLIJEN

Reper Nenad Aleksić Ša prolazi kroz buran period u rijalitiju “Zadruga “. Njegova veza sa Tarom Simov je jedan od najturbulentnijih odnosa u rijalitiju, a situacija se zakomplikovala kada je na imanje u Šimanovce stigla i Tarina dvojinica, Monika Jovanovska koja ima ambicije da sa reperom uđe u vezu.

Sandra, reperova sestra, u iskrenom razgovoru za medije kaže da je razočarana ponašanjem svog brata, ali da će dati sve od sebe da mu pomogne i vrati ga na pravi put.

– Kako mi se čini sve ovo što se dešava u Zadruzi? Nikako! Čula sam se i sa njegovim ocem, neću odustati, do kraja ću ići. Nema šta, dok sam ne shvati neke stvari, nema mu pomoći… Koji komentar da dam? Niko od nas nije ni glup ni ćorav. Nisam više ni iznenađena, ni zgranuta, prosto se s Nešom nešto dešava. Ja stvarno u te vradžbine i magije ne vjerujem, ali u ovom slučaju jedino nam to ostaje kao opcija, nikakva druga varijanta. Neša je čovjek koji je prošao svašta nešto, pričam s njegovom majkom o tom periodu života kada ja nisam bila tu, šta sam propustila… On kada se zaljubi zaljubi se, ne sluša nikoga, ali ovo je već previše. Pa, vidite i sami. Ako si ovo sebi dozvolio… Ne znam. Mi, kao porodica, razočarani smo svi, nemam komentar drugi – zabrinuta je Aleksićeva sestra u svojoj ispovijesti za Pink.rs

– Sačekat ću ga da izađe iz rijalitija i neću ga puštati onda. Situacija je zeznuta jer on ima toliko godina, nije dijete pa da možeš tek tako da utičeš na njega… Ne znam šta možemo da uradimo.

Za razliku od Tare, Sandra o dvadesetjednogodišnjoj Moniki iz Skoplja ima sjajno mišljenje.

– S Monikom sam se vidjela u Beogradu prije nego što će ući, ja sam je ugostila. Djevojka je divno stvorenje, imam divno mišljenje o njoj, mislila sam da će ga osvijestiti, ali… On se neće skloniti od Tare i kraj priče, sve dok ona ne bude htjela skroz da se skloni od njega. A ona mu da je signale… To je neki vid manipulacije, to u životu nisam vidjela!

Svi upoređuju Taru i Moniku, kažu da imaju mnogo toga zajedničkog, međutim Sandra ne dijeli takvo mišljenje.

– Ne vidim nikakvu sličnost. S Monikom sam provela par dana, prelijepo stvorenje, ima dobru dušu, za razliku od Tare koja je nema. Mlade su obje, i mala Monika je vjerovatno pravila neke situacije u životu, a koja ih ne pravi? Ne znam za nju ništa ružno, dobra je, zaljubljena je u Nešu. Rekla sam joj da ako ne bude ništa sa njim u Zadruzi da se skloni, i da će joj se otvoriti neka druga vrata. Ipak ona ima porodicu koja je brinula o njoj, a Tara… Suvišan je svaki komentar. Djevojka će kad tad dožijveti stvari koje je ona radila drugim ljudima – kaže Sandra, koja je “dobro pročitala” kako Taru, tako i njenu majku Miroslavu.

– Raspitala sam se o Tari i njenoj majci, čula sam da kada nagaze nekog ko ima lovu, idu do kraja, a on je lak plijen, to je ta priča. Dosta sam stvari saznala i o tome šta se dešavala napolju – zaključila je Sandra, piše Pink.

Facebook komentari